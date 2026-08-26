흥국생명, 이화여대와 신상품 개발 산학협력…우수 아이디어 상품화 검토

AI 핵심 요약beta
- 흥국생명은 26일 이화여대 보험학회와 산학협력 프로젝트를 마무리했다.
- 3개 팀이 신상품 아이디어를 발표했고 우수팀을 선정했다.
- 대상은 미리받는 건강체증형 CI종신보험이 차지했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 흥국생명은 이화여자대학교 보험학회(EIS)와 진행한 신상품 개발 산학협력 프로젝트를 마무리하고 우수 아이디어를 선정했다고 26일 밝혔다.
흥국생명은 지난 25일 이화여대 이화보험학회 학생들과 프로젝트 최종 발표회를 열었다. 학생들은 3개 팀으로 나눠 약 3개월간 준비한 신상품 아이디어를 발표했으며, 흥국생명 상품개발 실무진의 평가를 거쳐 우수팀을 선정했다.
이번 프로젝트에서는 최근 보험시장 변화와 고객 수요를 반영한 다양한 상품 아이디어가 제시됐다. 보험료와 보장이 일정 기간 이후 증가하는 체증형 종신보험부터 사망 전 보장을 강화한 종신보험까지 실제 상품 적용 가능성을 고려한 제안이 나왔다.
대상에는 3조 장단·박소정·오유진 학생이 제안한 '미리받는 건강체증형 CI종신보험'이 선정됐다. 기존 체증형 종신보험에 무사고 기간에 따른 체증 혜택을 더하고, 사망보험금 일부를 진단금으로 미리 받을 수 있도록 설계한 점이 높은 평가를 받았다.
수상자에게는 상품권과 함께 향후 흥국생명 정규직 전환형 인턴 채용 시 우대 혜택이 제공될 예정이다. 흥국생명은 이번 프로젝트에서 나온 아이디어의 실제 상품 적용 가능성도 검토할 계획이다.
흥국생명 관계자는 "학생들이 젊은 세대의 시각에서 기존 보험상품의 틀을 벗어난 참신한 아이디어를 제안해 인상적이었다"며 "이번 프로젝트에서 나온 아이디어를 상품 개발에 활용할 수 있는지 적극 검토하고 앞으로도 다양한 협업을 통해 고객의 새로운 수요를 발굴해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com