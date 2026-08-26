전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.26 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

모두의카드 혜택 부정수급 막는다…명의도용 걸리면 이용 정지

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 대광위가 26일 모두의카드 약관을 개정했다
  • 타인 명의 도용 등 부정수급 적발 시 제재한다
  • 3차 적발 땐 박탈 후 1년 재가입을 막는다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대광위 서비스 이용약관 개정
9월 28일부터 시행
명의 빌려 모두의카드 쓰면 제재
3차 적발 땐 1년간 재가입 금지

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 전국 교통카드인 '모두의카드'를 명의를 도용하거나 카드·계정 양도, 허위정보 등록 등으로 사용하다 적발되면 최대 1년간 이용이 금지된다.

서울 용산구 서울역 1호선 개찰구에서 이용객들이 교통카드를 찍고 있다. [사진=뉴스핌DB]

26일 국토교통부 대도시권광역교통위원회(이하 '대광위')는 모두의카드 부정수급을 예방하고 재정지원의 공정성을 높이기 위해 서비스 이용약관을 개정한다고 밝혔다.

개정 내용은 오는 27일부터 앱과 누리집 등을 통해 한 달간 고지한 뒤 28일부터 시행한다.

개정 약관에는 부정수급 유형과 적발 횟수에 따른 제재 기준이 명시된다. 타인 명의 도용과 카드·계정 양도 및 대여, 수급 자격 정보 허위 등록, 해킹 등 부정한 전산적 방법을 이용하는 행위가 부정수급에 해당한다.

부정수급이 의심될 경우에는 환급금 지급을 우선 보류한다. 이후 회원에게 관련 내용을 통지하고 소명과 부정수급 여부 검토, 지급 결정 등의 절차를 진행한다.

부정수급이 확인되면 적발 횟수에 따라 제재 수위가 높아진다. 1차 적발 때는 1개월, 2차는 3개월 동안 서비스 이용을 정지한다. 3차 적발 시에는 회원자격을 박탈하고 1년간 재가입을 제한한다.

조직적이거나 반복적으로 부정수급하는 등 중대한 사안은 재가입 제한 기간을 최대 3년까지 정할 수 있다.

이미 지급된 환급금에 대한 조치도 이뤄진다. 부정수급 회원에게 지급된 환급금은 반환하도록 하거나 향후 받을 환급금에서 차감한다. 사안에 따라 관계 법령에 따른 환수나 수사기관 고발 등 필요한 조치도 할 수 있다.

정상 이용자를 보호하기 위한 절차도 마련했다. 부정수급 여부를 최종 결정하기 전에 이용자에게 관련 내용을 알리고 14일 동안 소명할 기회를 준다.

이용정지나 환급금 반환 등의 조치를 받은 이용자는 통지받은 날부터 30일 이내 이의신청을 할 수 있다. 회원이 사유를 밝혀 기간 연장을 요청하고 정당한 사유가 있다고 인정되면 소명이나 이의신청 기간도 연장이 가능하다.

김용석 대광위원장은 "부정수급은 엄정하게 관리하되 정상적으로 이용하는 국민의 권익은 세심하게 보호하겠다"며 "이번 약관 개정을 통해 누구나 신뢰할 수 있는 공정한 대중교통비 지원 제도로 운영해 나가겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 모두의카드에서 어떤 행위가 부정수급으로 인정되나요?

A. 타인 명의 도용과 카드·계정 양도 및 대여, 수급 자격 정보 허위 등록, 해킹 등 부정한 전산적 방법을 이용하는 행위가 부정수급에 해당합니다.

Q. 부정수급이 의심되면 환급금은 어떻게 처리되나요?

A. 우선 환급금 지급을 보류합니다. 이후 회원에게 관련 내용을 통지하고 소명 절차와 부정수급 여부 검토를 거쳐 최종 지급 여부를 결정합니다.

Q. 부정수급이 확인되면 어떤 제재를 받나요?

A. 1차 적발 시 1개월, 2차 적발 시 3개월 동안 서비스 이용이 정지됩니다. 3차 적발 시에는 회원자격이 박탈되고 1년간 재가입할 수 없습니다. 조직적·반복적 부정수급 등 중대한 경우에는 재가입 제한 기간이 최대 3년까지 늘어날 수 있습니다.

Q. 이미 받은 환급금도 돌려줘야 하나요?

A. 네. 부정수급으로 지급된 환급금은 반환하도록 하거나 앞으로 받을 환급금에서 차감할 수 있습니다. 사안에 따라 관계 법령에 따른 환수나 수사기관 고발 등의 조치도 가능합니다.

Q. 정상 이용자가 부정수급으로 잘못 판단됐을 경우 구제 절차가 있나요?

A. 부정수급 여부를 최종 결정하기 전에 14일 동안 소명할 기회가 주어집니다. 이용정지나 환급금 반환 등의 조치를 받은 경우에는 통지받은 날부터 30일 이내 이의신청도 할 수 있으며 정당한 사유가 인정되면 소명이나 이의신청 기간을 연장할 수 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이준석, 개혁신당 대표 사퇴 [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 6·3 지방선거 패배 등에 대한 정치적 책임을 지고 당대표직 사임 기자회견을 하고 있다. 2026.08.26 jk31@newspim.com   2026-08-26 09:20
사진
음식점도 Npay 31일부터 결제 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 오는 31일부터 네이버페이(Npay) 매장결제를 음식점으로 확대한다. 네이버에서 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 등록한 Npay 결제수단으로 실제 식사대금을 결제하고, 예약 취소나 노쇼가 발생하면 같은 결제수단으로 취소수수료도 낼 수 있게 된다. 네이버는 이를 위해 스마트플레이스 사업주 이용약관을 개정해 음식점 예약·결제와 취소수수료 청구 관련 조항을 신설했다. 취소수수료 결제가 최종 실패하면 네이버가 음식점에 해당 금액을 대신 지급하는 방안도 약관에 담겼다. 기사 이해를 돕기 위한 이미지 [AI 일러스트=서영욱 기자] ◆ 음식점에서 식사 후 "네이버로 결제할게요" 26일 네이버에 따르면 오는 31일부터 'Npay 매장결제' 적용 대상을 기존 미용실에서 음식점으로 확대한다. 이에 따라 네이버를 통해 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 카드 등 Npay에 등록한 결제수단을 미리 지정해 두고, 식사를 마친 뒤 해당 결제수단으로 식사대금을 결제할 수 있다. 이용자가 식사를 마친 뒤 별도로 결제수단을 선택할 필요가 없게 된다.  네이버에서 음식점을 검색하고 지도에서 매장 정보를 확인한 뒤 예약하는 데 이어 실제 식사대금 결제까지 네이버 안에서 연결되는 구조가 완성된 것이다. 네이버 입장에서는 검색·지도와 예약에서 끝났던 이용자와의 접점을 실제 거래가 발생하는 오프라인 결제 단계까지 확대할 수 있다. Npay 매장결제는 음식점의 노쇼(No-show·예약 부도)를 줄이는 수단으로도 활용된다. 이용자가 예약할 때 Npay 결제수단을 미리 등록하는 만큼 예약 취소나 노쇼가 발생하면 음식점이 사전에 정한 기준에 따라 해당 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있다. 예약 단계에서 일정 금액을 먼저 받는 기존 예약금 방식과 달리 실제 취소나 노쇼가 발생했을 때만 수수료를 사후 청구하는 방식이다. 음식점은 예약금을 일일이 받고 환불하는 부담을 줄이면서 노쇼에 따른 손실에 대응할 수 있고, 이용자 역시 예약 때마다 돈을 미리 내야 하는 부담을 덜 수 있다. 취소수수료 청구가 실패했을 경우를 대비한 장치도 마련했다. 결제수단의 유효성이나 한도 등의 문제로 결제가 이뤄지지 않으면 재결제를 시도하거나 이용자에게 결제수단 변경을 요청할 수 있다. 최종적으로 결제되지 않을 경우 별도 정책에 따라 네이버가 음식점에 취소수수료 상당액을 대위변제할 수도 있다. 이 경우 음식점이 이용자에게 갖는 채권과 관련 권리는 네이버로 이전된다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 스마트플레이스 기반으로 결제 확장…사업자·이용자 모두 잡는다 네이버가 이미 확보한 대규모 오프라인 사업자 기반은 Npay 매장결제를 확대하는 데 강점으로 꼽힌다. 스마트플레이스는 음식점 등 사업자가 네이버 검색·지도에 매장 정보를 노출하고 예약·주문 등 매장 운영 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼이다. 네이버는 오프라인 결제 가맹점을 새로 확보하는 대신 기존 스마트플레이스와 예약을 이용하는 음식점을 Npay 매장결제로 끌어올 수 있다. 검색·지도에서 음식점을 찾고 예약한 이용자가 결제까지 Npay를 이용하도록 연결할 수 있다는 점도 강점이다. 음식점에도 Npay 매장결제를 도입할 유인이 있다. Npay 주문·매장방문결제 수수료는 연 매출에 따라 0.8~2.9%로, 연 매출 3억원 이하 영세 사업자에게는 0.8%가 적용된다. 여기에 예약 때 등록한 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있어 노쇼에 따른 손실에도 대응할 수 있다. 소비자에게는 결제 편의와 포인트 혜택이 있다. 기존 헤어샵·네일샵의 Npay 매장방문결제는 결제액의 1%를 기본 적립하고, 통장 결제와 네이버플러스 멤버십 등을 더하면 최대 7%까지 적립된다. 음식점에도 같은 혜택이 적용될 경우 Npay 이용을 늘리는 유인이 될 수 있다. 네이버 관계자는 "Npay 매장결제는 예약 단계에서 결제수단만 등록하고 실제 결제는 매장 이용 후 이뤄지는 방식으로, 사업자는 예약 단계의 결제 부담 없이 고객을 받을 수 있어 예약 전환에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "이용자도 매장 이용 후 카운터에서 별도로 결제할 필요 없이 등록된 결제수단으로 간편하게 결제할 수 있어 사업자와 이용자 모두의 편의성이 높아질 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-08-26 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동