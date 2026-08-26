'국평 16억' 상동역 롯데캐슬 평균 경쟁률 1.68대 1…일부 미달

상동역 롯데캐슬 1536가구에 2576명

전용 84㎡ 중심 수요 몰려

인근 시세보다 3억원 이상 비싸

같은 날 서대문 신축과도 가격 역전

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 경기 부천에서 8년 만에 공급되는 신축 브랜드 아파트가 일부 면적 1순위 미달이라는 아쉬운 성적표를 거머쥐었다. 이른바 '국민평수'인 전용 84㎡ 최고 분양가격이 16억원을 넘어 인근 시세는 물론 같은 날 청약한 서울 신축 단지보다 높은 가격이 책정된 영향으로 분석된다.

상동역 롯데캐슬 시그니처 투시도 [자료=롯데건설]

26일 한국부동산원 청약홈에 따르면 경기 부천시 '상동역 롯데캐슬 시그니처'는 전날 진행한 1순위 청약에서 일반공급 1536가구 모집에 2576명이 신청해 평균 1.68대 1의 경쟁률을 기록했다.

청약 수요는 84㎡(이하 전용면적)에 집중됐다. 84㎡ 6개 주택형 1059가구에는 2313건이 접수돼 평균 2.18대 1을 나타냈다. 84㎡E가 3.10대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였고 84㎡F 1.97대 1, 84㎡A 1.49대 1 등이 뒤를 이었다. 6개 주택형 가운데 5개가 모집 인원을 넘겼지만 84㎡D는 72가구 모집에 70명이 신청해 미달됐다.

중대형 면적에서는 상대적으로 수요가 약했다. 전용 113㎡와 121㎡ 등 3개 주택형은 474가구 모집에 254명이 신청하는 데 그쳤다. 펜트하우스 가운데 192㎡는 3가구 공급에 9명이 신청했으나 다른 대형 주택형에서는 모집 인원을 채우지 못했다.

청약 규제는 비교적 느슨했다. 부천시는 비규제지역으로 수도권에 거주하는 만 19세 이상이면 주택 보유 여부와 관계없이 청약할 수 있다. 재당첨 제한과 거주의무도 적용되지 않는다. 84㎡ 일반공급의 60%가 추첨제이 85㎡ 초과 물량은 전량 추첨제로 공급돼 가점이 낮은 수요자의 진입 장벽도 낮았다.

그럼에도 일부 주택형이 미달된 배경에는 높은 분양가격이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 상동역 롯데캐슬 시그니처 84㎡ 최고 분양가는 14억9900만~16억3800만원이다. 인근 힐스테이트중동 동일 면적이 이달 18일 매매 11억8000만원(22층)에 거래된 것과 비교하면 3억~4억5000만원가량 높다.

같은 날 1순위 청약을 받은 서울 서대문구 '쌍용 더 플래티넘 서대문'과 비교해도 가격 차이가 두드러진다. 이 단지는 일반공급 28가구 모집에 1112명이 신청해 평균 39.71대 1을 기록하며 전 주택형이 마감됐다. 59㎡A는 2가구 모집에 481명이 몰려 경쟁률이 240.50대 1까지 치솟았다.

쌍용 더 플래티넘 서대문의 전용 84㎡ 최고 분양가는 13억5340만~13억7330만원이다. 상동역 롯데캐슬 시그니처의 전용 84㎡ 최고 분양가 16억3800만원과 비교하면 부천 단지가 최대 2억6470만원 비싸다.

입지와 단지 규모, 상품 구성 등이 달라 단순 비교에는 한계가 있지만 서울 신축보다 높은 가격에 나온 경기 단지가 같은 날 청약에서 상대적으로 저조한 성적을 거뒀다는 점이 눈에 띈다. 쌍용건설 역시 서대문 단지의 청약 흥행 배경으로 인근 시세 대비 낮은 분양가를 꼽았다.

상동역 롯데캐슬 시그니처는 옛 홈플러스 상동점 부지에 지하 8층~지상 49층, 총 1859가구 규모로 조성된다. 서울 지하철 7호선 상동역 1번 출구와 맞닿아 있으며 상동·중동 생활권에서 2018년 이후 처음 공급되는 신축 브랜드 단지다.

당첨자는 다음달 1일 발표하며 정당계약은 다음달 14~17일 진행한다. 입주는 2032년 3월 예정이다.

chulsoofriend@newspim.com