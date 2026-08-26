한화생명, '2026 시그니처 라이브' 서울 공연 개최…전국 4개 도시 순회

AI 핵심 요약beta
- 한화생명은 25일 서울서 시그니처 라이브를 열었다
- 이문세·김태우가 출연해 4000명 관객과 만났다
- 한화생명은 다음달부터 4개 지역 순회공연을 잇는다
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9월 대전·부산, 10월 광주 공연…총 1만여명 관람 예상
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명은 지난 25일 서울 경희대학교 평화의 전당에서 '2026 한화생명 콘서트, 시그니처 라이브(Signature Live)'를 개최했다고 26일 밝혔다.
이날 공연에는 한화생명 주요 고객과 지역사회 주민, 경도인지장애 및 초로기 치매 당사자와 가족, 암경험청년 등 약 4000명이 참석했다.
공연에는 가수 이문세와 김태우가 출연했다. 이문세는 '가을이 오면', '광화문 연가', '붉은 노을' 등을, 김태우는 '하고 싶은 말', '사랑비' 등 주요 히트곡을 선보였다.
한화생명은 서울 공연을 시작으로 다음달 10일 대전, 19일 부산, 10월 10일 광주에서 콘서트를 이어갈 예정이다. 서울·충청·경상·전라권 등 전국 4개 지역에서 총 4회 공연을 진행하며 약 1만명의 관객이 찾을 것으로 예상하고 있다.
한화생명 콘서트는 2004년 시작해 올해로 22년째를 맞은 문화 나눔 프로그램이다. 대중음악 공연을 통해 고객과 지역사회 구성원에게 문화 향유 기회를 제공하고 있다.
이번 서울 공연에서는 관객 참여 이벤트인 '행운의 랜덤뽑기'도 진행됐다. 가수와 관객이 함께 사연을 소개하고 사진을 촬영하는 방식으로 구성됐으며 배우 김형범이 진행을 맡았다.
한화생명 관계자는 "삶을 풍요롭게 하는 문화예술의 힘을 믿으며 앞으로도 '시그니처 라이브' 무대를 통해 더 많은 이들과 소통하고 나눔의 신뢰와 가치를 전해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com