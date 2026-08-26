새마을금고, 상반기 지역사회공헌에 2000억원 지원

AI 핵심 요약beta
- 새마을금고가 26일 상반기 지역사회공헌에 1953억원 지원했다.
- 문화복지후생 816억원, 지역개발 891억원 등 투입했다.
- 지역 맞춤형 사업으로 3만1000개 기관을 지원했다.
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전국 3198개 점포 활용…3만1000개 기관 지원
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고는 올해 상반기 지역사회공헌 사업에 총 1953억원을 지원했다고 26일 밝혔다. 지난해 연간 사회공헌사업 지원액이 2578억원이었던 점을 감안하면 올해 지원 규모는 전년 수준을 웃돌 것으로 전망된다.
사업별로는 취약계층 지원 등 문화복지후생사업에 816억원, 재해·재난 대응과 지역경제 활성화를 위한 지역사회개발사업에 891억원을 투입했다. 장학금과 금융교육 등 회원교육사업에는 83억원, 기부금과 정책자금 출연금에는 163억원을 지원했다.
지역별 특성을 반영한 사회공헌사업도 운영하고 있다. 강원 삼척도원새마을금고는 2020년부터 삼척가람·도계 등 지역 내 작은 영화관 2곳을 위탁 운영하며 지역 주민에게 문화공간을 제공하고 있다. 지역 출신 직원 10명을 고용했으며 연간 약 12만명이 이용하고 있다.
대전 한밭새마을금고는 본점 건물에 한밭문화예술교육원을 마련해 전통예술과 음악, 미술 등 문화예술 프로그램을 제공한다. 전북 정읍새마을금고는 지역 농산물로 만든 김치를 취약계층에 지원하는 'MG정읍푸드' 사업을 통해 연간 약 9000만원 상당의 김치를 지역사회에 전달하고 있다.
새마을금고중앙회도 별도로 ''출생 극복 이자지원', '시니어 금융강사' 등 사회공헌사업에 174억원을 지원했다. 새마을금고는 지역사회공헌사업을 통해 약 3만1000개 기관을 지원했으며 누적 수혜자는 114만1000명에 달한다고 설명했다.
전국 3198개 새마을금고 점포 가운데 약 70%는 비수도권에 위치해 있다. 전국 89개 인구감소지역에서도 460여개 점포를 운영하며 지역 금융서비스와 사회공헌 활동을 이어가고 있다.
새마을금고중앙회 관계자는 "새마을금고는 일회성 지원에 그치지 않고 사회연대경제조직 육성 등 지역별 특성에 맞는 사회공헌 사업을 꾸준히 발굴하고 있다"며 "지역사회와 함께 성장하는 금융협동조합으로서 지역 주민이 체감할 수 있는 다양한 활동을 확대할 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com