피엔에이치테크, IMID 2026서 'OLED용 고굴절 CPL 소재' 공개

AI 핵심 요약beta
- 피엔에이치테크는 26일 IMID 2026에 참가했다
- 고굴절 CPL 등 OLED 핵심 소재 기술을 선보였다
- 저굴절 CPL 개발도 마치고 융복합 소재를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = OLED 소재 전문기업 피엔에이치테크는 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린 'IMID 2026(International Meeting on Information Display)'에 참가해 OLED용 고굴절 캡핑레이어(CPL) 소재를 비롯한 핵심 소재 기술을 선보였다고 26일 밝혔다.
IMID는 한국정보디스플레이학회(KIDS)가 주최하는 디스플레이 학술행사로 글로벌 패널 제조사와 소재·부품·장비 기업들이 기술과 시장 동향을 공유하는 자리다.
피엔에이치테크는 이번 행사에서 OLED 특허 소재 사업의 주요 제품인 고굴절 CPL을 중심으로 관련 소재 기술을 소개했다.
고굴절 CPL은 OLED 소자의 광추출 효율을 높이기 위해 적용되는 소재로 모바일과 스마트워치, 차량용 디스플레이 등에 사용되고 있다. 회사는 이 소재를 국내외 고객사에 양산 공급하고 있다.
피엔에이치테크는 OLED 패널의 고효율화 요구에 대응하기 위해 관련 소재 개발을 이어가고 있다. 저굴절 CPL 소재 개발도 완료했으며 향후 고굴절·저굴절 소재를 결합한 융복합 소재 기술 고도화를 추진할 예정이다.
공통층(Common Layer) 소재 분야에서는 고굴절 CPL과 블루 EBL, 저굴절 CPL 등의 개발을 마쳤다. 회사는 이와 함께 신규 융복합 소재를 순차적으로 개발하고 있다.
회사 측은 스마트폰 중심이던 OLED 적용 범위가 정보기술(IT) 기기와 차량용 디스플레이 등으로 확대되고 있는 만큼 고효율·장수명 OLED 구현을 위한 소재 개발을 확대한다는 방침이다.
피엔에이치테크 관계자는 "IMID 2026은 글로벌 디스플레이 업계 관계자들에게 당사의 OLED 핵심 소재 기술력을 소개할 수 있는 자리였다"며 "고굴절 CPL을 비롯한 차세대 OLED 소재 개발을 지속해 고객사 요구에 대응하고 국산 OLED 소재 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com