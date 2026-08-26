국정원, 내달 서울서 '사이버 서밋 코리아' 개최

AI 핵심 요약beta
- 국정원은 9월 16일부터 18일까지 서울 코엑스서 CSK 2026을 연다.
- 행사는 국제교류 회의·사이버훈련·방어대회 등으로 구성했다.
- 국정원은 AI 해킹 대응과 국제 공조 강화를 강조했다.
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24개국 참여해 사이버 방어훈련도
이종석 원장 "AI 해킹 현실적 위협"
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 국가정보원이 다음달 16일부터 18일까지 서울 코엑스에서 글로벌 사이버 안보 행사인 '사이버 서밋 코리아 2026(CSK 2026)'을 개최한다.
올해로 3회째를 맞는 CSK는 '국제사회와 함께 사이버 위협에 공동 대응한다'는 취지로 2024년 시작된 대표적인 국제 사이버안보 행사다.
국가보안기술연구소와 공동으로 개최하는 이번 행사는 '연결된 세상, 함께하는 보안'을 주제로 △국제 정보교류 회의 △국제 사이버 훈련 △사이버 공격 방어대회 △대학(원)생 논문 발표회 △청소년 화이트 해커 아카데미 △전시·홍보 부스 △국정원 채용 설명회 등 다양한 프로그램이 운영된다.
17일 열리는 개회식에서는 이종석 국가정보원장이 참석해 연설하고 엑토르 카사스 아르헨티나 연방사이버정보청장 등 해외 정보기관장의 기조연설이 이어진다.
17~18일 이틀간 열릴 컨퍼런스에서는 국내외 전문가들이 참여해 '신기술 보안·신뢰', '국제 전략·협력', '사이버안보 정책·동향' 등 3가지 주제로 강연과 토론을 진행한다.
행사 기간 치러지는 국제사이버훈련(APEX)에는 24개국이 참여한다.
특히 올해는 국정원 주도로 민·관·군이 함께 구축한 'AI 방어팀'이 참가해 실시간 사이버 공격 대응 역량을 점검한다.
17일에는 50개 팀이 참가하는 사이버공격방어대회(CCE) 본선이 진행되며, 마지막 날인 18일에는 카트리오나 로빈슨 뉴질랜드 사이버안보센터장의 연설과 대회 시상식이 열린다.
이종석 국정원장은 "고성능 AI 등장으로 자율형 AI 해킹은 이미 현실적인 위협이 되었다"며 "'CSK 2026'이 급변하는 사이버 환경 속에서 국민의 일상을 지키고 기업의 혁신을 이끌어내는 교류의 장이 되길 바란다"고 밝혔다.
'CSK 2026' 참가 신청은 대회 공식 홈페이지를 통해 가능하며 무료로 참석할 수 있다.
yjlee@newspim.com