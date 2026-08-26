전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.26 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

"바이오포트, 유자차 앞세워 수출 확대" - 밸류파인더

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 밸류파인더가 26일 바이오포트의 해외 확장세를 주목했다.
  • 바이오포트는 C사 납품 레퍼런스로 미국·필리핀 수출을 넓혔다.
  • 관세 불확실성 해소로 실적이 회복되고 배당 기대도 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 밸류파인더는 26일 유자생강차와 스낵·파우치 음료 등을 제조·판매하는 음식료 전문기업 바이오포트에 대해 글로벌 대형 회원제 창고형 할인점 'C사'에 10년 이상 제품을 공급한 레퍼런스를 기반으로 해외 시장 확대가 이어질 것으로 전망했다. 미국 관세 관련 불확실성이 해소된 가운데 필리핀을 중심으로 수출 지역을 다변화하고 K-뷰티 유통까지 사업 영역을 넓히고 있다는 점에 주목했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

바이오포트는 지난 2004년 설립돼 2025년 코스닥 시장에 상장했다. 자체 생산설비를 기반으로 스낵류와 액상차, 파우치 음료를 제조·판매하며 주문자상표부착생산(OEM)·제조자개발생산(ODM) 사업도 영위하고 있다. 올해 상반기 기준 매출 비중은 상품 28.9%, 액상차 28.0%, 스낵 27.4%, 음료 15.2%다.

이충헌 밸류파인더 연구원은 "C사의 극단적인 SKU 압축 압박 속에서도 10년 이상 납품을 유지하고 있다는 점은 바이오포트 제품의 납품 역량과 현지 구매자의 꾸준한 관심과 소비를 증명한다"며 "C사 납품 레퍼런스를 기반으로 한 수출 확대에 주목할 필요가 있다"고 분석했다.

바이오포트코리아 로고. [사진=바이오포트코리아]

바이오포트의 주력 수출 제품은 유자생강차다. 지난 2014년부터 C사의 미국 매장에 공급하기 시작했으며 이후 캐나다와 호주, 중국, 대만 등으로 공급 지역을 확대했다. C사는 전체 품목관리단위(SKU)를 4000개 이하로 유지하면서 판매 회전율이 낮은 제품은 입점을 중단하는 방식으로 재고를 관리하고 있어 공급업체의 진입 장벽이 높은 유통채널로 평가된다.

특히 유자 제품의 글로벌 수요가 확대되고 있다는 점을 긍정적으로 평가했다. 농림축산식품부에 따르면 올해 상반기 중남미 지역 유자 제품 수출액은 41만5000달러로 전년 동기 대비 387% 증가했다. 같은 기간 라면 수출액은 3460만달러로 151% 늘었다.

지난해 상반기 미국에서도 유자 제품 수출액은 전년 동기 대비 62.3% 증가해 라면의 증가율 41.7%를 웃돌았다. 바이오포트의 액상차 수출액도 올해 상반기 전년 동기 대비 10.2% 증가했다.

이 연구원은 "농림축산식품부는 유자 제품의 고성장에 대해 건강에 좋다는 인식이 확산하면서 한국산 유자차에 대한 수요가 확대됐다고 분석했다"며 "미국에서는 시트러스 과일 기반 마멀레이드 문화가 보편화돼 있어 액상차가 차뿐 아니라 스프레드형 잼과 요리 재료, 음료 베이스 등으로 다양하게 소비될 수 있다는 점도 우호적"이라고 설명했다.

필리핀 시장에서도 성장세가 이어지고 있다. 바이오포트는 C사와 유사한 회원제 창고형 할인점인 S&R Shopping에 액상차 등을 공급하고 있다. 올해 상반기 필리핀 매출은 40억원으로 전년 동기 대비 65.1% 증가했다. S&R은 현재 필리핀에서 33개 매장을 운영하고 있으며 2028년까지 50개로 확대할 것으로 전망된다.

이 연구원은 "S&R의 점포망 확장과 맞물려 바이오포트는 필리핀 시장에서 올해 상반기 65.1%의 매출 성장을 달성했다"며 "향후 북미 외 지역으로 수출을 다변화하면서 해외 실적 성장이 지속될 것으로 기대된다"고 밝혔다.

수출 제품군 확대도 추진하고 있다. 바이오포트는 유자생강차를 통해 해외 매출 기반을 확보한 뒤 오징어 스낵으로 제품군을 확대했다. 향후 새우칩과 두부칩, 카사바칩 등을 출시할 예정이다. 중국 시장 공략과 자체 생산능력 확대를 위해 유탕 스낵 생산라인인 제4공장 증설도 완료했다. 이를 통해 연간 350억원 규모의 추가 생산능력(CAPA)을 확보했다.

K-뷰티 유통 사업도 새로운 성장축으로 제시됐다. 바이오포트는 필리핀 S&R의 요청을 받아 국내에서 제조된 스킨케어와 헤어케어 제품 등을 매입해 현지에 공급하고 있다. 직접 제조설비를 구축하는 방식이 아니라 기존 해외 유통망을 활용해 제품을 공급하는 구조다.

이 연구원은 "대규모 제조설비 투자나 제품 관련 연구개발비용 집행 없이 국내에서 제조된 제품을 매입해 납품하는 유통사 역할을 수행할 예정"이라며 "필리핀향 뷰티 제품 납품을 토대로 일본과 미국 등 다른 지역 유통채널로 공급 확대를 협의하고 있다"고 설명했다.

실적도 지난해 부진에서 회복하고 있다. 바이오포트의 올해 상반기 매출액은 432억원으로 전년 동기 대비 19.7% 증가했다. 영업이익은 23억원, 지배주주 순이익은 24억원을 기록했다. 영업이익률은 5.3%로 지난해 연간 1.2%에서 개선됐다.

지난해에는 미국 관세 정책에 따른 제품 판가 산정과 전가 문제로 현지 바이어의 발주가 지연되면서 매출액이 709억원으로 전년 대비 3.3% 감소했다. 영업이익도 8억원으로 84% 줄었으며 당기순손실 14억원을 기록했다. 보고서는 관세가 확정된 이후 관련 불확실성이 해소되면서 올해 실적이 회복되고 있다고 분석했다.

이 연구원은 "관세 악재가 해소된 이후 올해 상반기 매출액이 19.7% 증가했고 영업이익도 흑자 전환하면서 본업의 실적 회복력을 확인했다"며 "향후 수출 실적의 견조함을 재확인하면서 기업가치 재평가가 필요한 시점"이라고 평가했다.

주주환원 확대 가능성도 제시했다. 바이오포트는 올해 상반기 당기순이익 약 24억원을 기록한 뒤 잠정실적 공시와 함께 배당 정책을 발표했다. 밸류파인더는 올해 당기순이익의 20~30% 수준에서 주당 100~200원의 연말 현금배당이 가능할 것으로 예상했다. 주당 200원을 가정하면 지난 25일 종가 5050원 기준 예상 시가배당률은 3.96%다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
음식점도 Npay로 31일부터 결제 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 오는 31일부터 네이버페이(Npay) 매장결제를 음식점으로 확대한다. 네이버에서 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 등록한 Npay 결제수단으로 실제 식사대금을 결제하고, 예약 취소나 노쇼가 발생하면 같은 결제수단으로 취소수수료도 낼 수 있게 된다. 네이버는 이를 위해 스마트플레이스 사업주 이용약관을 개정해 음식점 예약·결제와 취소수수료 청구 관련 조항을 신설했다. 취소수수료 결제가 최종 실패하면 네이버가 음식점에 해당 금액을 대신 지급하는 방안도 약관에 담겼다. 기사 이해를 돕기 위한 이미지 [AI 일러스트=서영욱 기자] ◆ 음식점에서 식사 후 "네이버로 결제할게요" 26일 네이버에 따르면 오는 31일부터 'Npay 매장결제' 적용 대상을 기존 미용실에서 음식점으로 확대한다. 이에 따라 네이버를 통해 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 카드 등 Npay에 등록한 결제수단을 미리 지정해 두고, 식사를 마친 뒤 해당 결제수단으로 식사대금을 결제할 수 있다. 이용자가 식사를 마친 뒤 별도로 결제수단을 선택할 필요가 없게 된다.  네이버에서 음식점을 검색하고 지도에서 매장 정보를 확인한 뒤 예약하는 데 이어 실제 식사대금 결제까지 네이버 안에서 연결되는 구조가 완성된 것이다. 네이버 입장에서는 검색·지도와 예약에서 끝났던 이용자와의 접점을 실제 거래가 발생하는 오프라인 결제 단계까지 확대할 수 있다. Npay 매장결제는 음식점의 노쇼(No-show·예약 부도)를 줄이는 수단으로도 활용된다. 이용자가 예약할 때 Npay 결제수단을 미리 등록하는 만큼 예약 취소나 노쇼가 발생하면 음식점이 사전에 정한 기준에 따라 해당 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있다. 예약 단계에서 일정 금액을 먼저 받는 기존 예약금 방식과 달리 실제 취소나 노쇼가 발생했을 때만 수수료를 사후 청구하는 방식이다. 음식점은 예약금을 일일이 받고 환불하는 부담을 줄이면서 노쇼에 따른 손실에 대응할 수 있고, 이용자 역시 예약 때마다 돈을 미리 내야 하는 부담을 덜 수 있다. 취소수수료 청구가 실패했을 경우를 대비한 장치도 마련했다. 결제수단의 유효성이나 한도 등의 문제로 결제가 이뤄지지 않으면 재결제를 시도하거나 이용자에게 결제수단 변경을 요청할 수 있다. 최종적으로 결제되지 않을 경우 별도 정책에 따라 네이버가 음식점에 취소수수료 상당액을 대위변제할 수도 있다. 이 경우 음식점이 이용자에게 갖는 채권과 관련 권리는 네이버로 이전된다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 스마트플레이스 기반으로 결제 확장…사업자·이용자 모두 잡는다 네이버가 이미 확보한 대규모 오프라인 사업자 기반은 Npay 매장결제를 확대하는 데 강점으로 꼽힌다. 스마트플레이스는 음식점 등 사업자가 네이버 검색·지도에 매장 정보를 노출하고 예약·주문 등 매장 운영 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼이다. 네이버는 오프라인 결제 가맹점을 새로 확보하는 대신 기존 스마트플레이스와 예약을 이용하는 음식점을 Npay 매장결제로 끌어올 수 있다. 검색·지도에서 음식점을 찾고 예약한 이용자가 결제까지 Npay를 이용하도록 연결할 수 있다는 점도 강점이다. 음식점에도 Npay 매장결제를 도입할 유인이 있다. Npay 주문·매장방문결제 수수료는 연 매출에 따라 0.8~2.9%로, 연 매출 3억원 이하 영세 사업자에게는 0.8%가 적용된다. 여기에 예약 때 등록한 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있어 노쇼에 따른 손실에도 대응할 수 있다. 소비자에게는 결제 편의와 포인트 혜택이 있다. 기존 헤어샵·네일샵의 Npay 매장방문결제는 결제액의 1%를 기본 적립하고, 통장 결제와 네이버플러스 멤버십 등을 더하면 최대 7%까지 적립된다. 음식점에도 같은 혜택이 적용될 경우 Npay 이용을 늘리는 유인이 될 수 있다. 네이버 관계자는 "Npay 매장결제는 예약 단계에서 결제수단만 등록하고 실제 결제는 매장 이용 후 이뤄지는 방식으로, 사업자는 예약 단계의 결제 부담 없이 고객을 받을 수 있어 예약 전환에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "이용자도 매장 이용 후 카운터에서 별도로 결제할 필요 없이 등록된 결제수단으로 간편하게 결제할 수 있어 사업자와 이용자 모두의 편의성이 높아질 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-08-26 06:00
사진
이준석, 오늘 개혁신당 대표직 사퇴 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 26일 당 대표직에서 물러난다. 지난 6·3 지방선거 패배와 정이한 부산시장 후보의 피습 자작극 사태 등으로 당이 위기에 처한 데 대한 정치적 책임을 지겠다는 취지다. 이 대표는 이날 오전 9시 국회 소통관에서 기자회견을 열고 대표직 사퇴 입장과 배경, 향후 계획 등을 밝힐 예정이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이준석 개혁신당 대표. 2026.08.06 jk31@newspim.com oneway@newspim.com 2026-08-26 08:06

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동