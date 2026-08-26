폴스타 3, EV 어워즈 2026 '심사위원 선정 올해의 전기차' 수상

AI 핵심 요약beta
- 폴스타코리아가 26일 폴스타 3의 EV 어워즈 2026 수상을 밝혔다.
- 폴스타 3는 해외 부문 심사위원 선정 올해의 전기차를 받았다.
- 주행성능과 디자인, 안전성 등 상품성이 높은 평가를 받았다.
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최대 486km 주행·350kW 급속충전…폴스타, EV 어워즈 세 번째 수상
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 폴스타코리아는 플래그십 전기 퍼포먼스 스포츠유틸리티차량(SUV) '폴스타 3'가 'EV 어워즈 2026'에서 '심사위원 선정 올해의 전기차' 해외 부문을 수상했다고 26일 밝혔다.
지난 25일 서울 코엑스에서 열린 EV 어워즈 2026은 기후에너지환경부가 주최하고 한국배터리산업협회와 코엑스, 한국자동차환경협회가 공동 주관하는 전기차 시상 프로그램이다.
올해 평가는 2025년 8월부터 2026년 7월까지 국내에 출시됐거나 출시 예정인 전기차를 대상으로 진행됐다. '심사위원 선정 올해의 전기차'는 전문가 심사 100%로 가격 경쟁력과 충전 성능, 주행거리, 안전성, 상품성 등을 종합 평가한다.
폴스타 3는 강력한 주행 성능과 프리미엄 디자인, 안전성 등 전반적인 상품 경쟁력에서 높은 평가를 받았다.
지난 7월 국내 공식 출시된 폴스타 3는 브랜드의 플래그십 전기 퍼포먼스 SUV다. 스칸디나비안 미니멀 디자인을 기반으로 전동화 기술과 주행 성능, 안전·편의사양을 갖췄다.
리어 모터 모델에는 92kWh, 듀얼 모터와 퍼포먼스 모델에는 106kWh NCM 배터리가 탑재된다. 국내 인증 기준 듀얼 모터 모델의 1회 충전 최대 주행거리는 486km다.
800V 아키텍처를 기반으로 최대 350kW 급속 충전을 지원하며 배터리 잔량 10%에서 80%까지 약 22분 만에 충전할 수 있다.
퍼포먼스 트림은 최고출력 680마력(500kW)을 발휘하며 정지 상태에서 시속 100km까지 3.9초 만에 도달한다. 노면 상황에 따라 초당 500회 반응하는 ZF CDC 듀얼 챔버 에어 서스펜션도 적용했다.
안전성도 수상 평가에 힘을 보탰다. 폴스타 3는 유로앤캡(Euro NCAP)이 선정한 2025년 Executive Car 부문 '가장 안전한 차'에 이름을 올렸다.
함종성 폴스타코리아 대표는 "폴스타 3가 전문가들의 평가를 통해 뛰어난 전기차 상품 경쟁력을 인정받게 돼 매우 뜻깊다"며 "폴스타만의 혁신성과 저력을 꾸준히 알리며 순수 전기차 브랜드로서 차별화된 가치를 더욱 확고히 해 나가겠다"고 말했다.
폴스타는 2022년 폴스타 2의 '대한민국 올해의 전기 세단'을 시작으로 2025년 폴스타 4의 '심사위원 선정 혁신 전기차', 올해 폴스타 3까지 총 세 차례 EV 어워즈에서 수상했다.
chanw@newspim.com