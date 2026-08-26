제이엘케이, 日 다케야마와 판매 대리점 계약…홋카이도 공략

AI 핵심 요약beta
- 제이엘케이는 26일 다케야마와 일본 판매대리점 계약을 맺었다.
- 홋카이도 기반 다케야마는 의료기기 유통망을 갖춘 기업이다.
- 제이엘케이는 뇌졸중 AI 솔루션의 일본 판매를 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 제이엘케이는 일본 의료기기 전문기업 '다케야마(竹山)'와 판매 대리점 계약을 체결하고 일본 내 유통망 확대에 나선다고 26일 밝혔다.
다케야마는 1935년 일본 홋카이도 삿포로에서 창업한 의료기기 전문기업으로, 약 90년간 홋카이도와 관동권을 중심으로 의료기기와 의료재료를 판매해왔다.
의료기기와 의료설비, 엑스레이 장비, 의료재료 등 다양한 제품을 취급하고 있으며 관공립병원과 병원, 진료소 등을 주요 거래처로 두고 있다. 의료소모품부터 수술지원 로봇 등 첨단 의료기기까지 100만점 이상의 제품을 취급한다.
홋카이도에서는 삿포로를 비롯해 아사히카와, 기타미, 오비히로, 구시로, 하코다테 등 주요 지역에 영업거점을 구축하고 있다.
제이엘케이는 이번 계약을 통해 다케야마가 사업 기반을 확보한 홋카이도를 중심으로 뇌졸중 AI 솔루션 판매를 확대할 계획이다. 지역 의료기관과의 접점을 넓혀 일본 내 판매 네트워크를 강화한다는 방침이다.
제이엘케이는 현재 일본에서 총 7개 뇌영상 AI 솔루션의 인허가를 확보하고 있다. 최근 현지 의료 AI 및 의료기기 전문기업들과 판매계약을 잇달아 체결하며 유통망을 확대하고 있다.
회사는 다케야마와의 협력을 바탕으로 일본에서 인허가를 받은 뇌졸중 AI 솔루션의 실제 의료기관 도입과 사업화를 추진할 계획이다.
제이엘케이 관계자는 "다케야마는 약 90년간 홋카이도를 중심으로 의료기기와 의료재료를 공급해 온 전문기업으로 지역 의료현장에 폭넓은 사업 기반을 갖추고 있다"며 "이번 계약을 계기로 일본 내 판매 네트워크를 더욱 확대하고 제이엘케이의 뇌졸중 AI 솔루션이 실제 의료현장에서 활용될 수 있도록 사업화에 속도를 내겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com