W3WAY(위웨이), 'Maiden Flight' MV 티저 공개

AI 핵심 요약beta
- 위웨이(W3WAY)가 25일 ‘Maiden Flight’ 티저를 공개했다.
- 타이틀곡은 트랩에 록을 더해 첫사랑을 첫 비행에 빗댔다.
- 가상과 현실 오가는 MV 본편은 9월 3일 공개된다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자= 보이그룹 위웨이(W3WAY)가 지난 25일 미니앨범 'ONE WAY FLIGHT'의 타이틀곡 'Maiden Flight' 뮤직비디오 티저를 공개했다.
이번 티저는 오는 9월 3일 공개될 뮤직비디오 본편에 앞서 'Maiden Flight'의 음악적 분위기와 비주얼, 퍼포먼스, 세계관을 담았다.
타이틀곡 'Maiden Flight'는 트랩 장르를 기반으로 록 사운드를 더한 곡이다. 첫사랑의 황홀함과 미숙함을 파일럿의 첫 비행에 빗대어 표현했다.
이번 뮤직비디오는 현실과 가상의 경계를 넘나드는 스토리를 선보인다. AI가 통제하는 도시 시스템 속에서 살아가는 멤버들이 정체불명의 VR 디바이스를 손에 넣으며 이야기가 펼쳐진다. VR을 착용한 멤버들은 슈퍼스타의 세계를 마주하지만, 가상세계는 점차 붕괴하기 시작한다.
멤버들은 AI 시스템에 접속해 통제의 벽을 무너뜨리며 자유를 향한 '첫 비행'을 시작한다.
공개된 티저에는 음악적 에너지와 함께 현실과 가상세계를 오가는 멤버들의 모습, 퍼포먼스 일부가 담겼다. 현실의 통제된 공간을 벗어나 가상 공연장으로 이동하는 장면과 멤버들의 비주얼이 교차하며 세계관에 대한 궁금증을 더했다.
소속사 나인투엔터테인먼트 관계자는 "Maiden Flight은 위웨이가 새로운 음악적 색깔과 이야기를 보여드리는 곡인 만큼, 뮤직비디오 역시 음악의 메시지를 확장하는 방식으로 완성했다"며 "티저를 통해 공개된 새로운 비주얼과 퍼포먼스를 시작으로, 오는 9월 3일 공개될 뮤직비디오 본편에서는 더욱 풍성한 스토리와 볼거리를 만나볼 수 있을 것"이라고 전했다.
위웨이는 지난 13일 미니앨범 'ONE WAY FLIGHT'의 컴백 스케줄러를 공개하며 컴백 카운트다운에 돌입했다. 개인 및 단체 콘셉트 이미지 공개에 이어 'Maiden Flight' MV 티저까지 순차적으로 선보이며 컴백 기대감을 높이고 있다. 오는 9월 3일 오후 6시 공식 뮤직비디오 공개를 시작으로 적인 컴백 활동에 나설 예정이다.
whitss@newspim.com