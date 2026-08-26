"콘셉트카가 현실로"…GV90에 쏟아진 외신 호평, 제네시스 럭셔리 통했다

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B필러 없앤 '네오룬 아치 게이트'·온돌 착안 우드 플로어 주목

포브스 "10년 만에 꿈 현실로"…글로벌 소비자도 "제네시스 인식 바꿀 차"

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제네시스의 첫 대형 플래그십 전동화 스포츠유틸리티차량(SUV) GV90이 글로벌 무대에서 호평을 받고 있다. 세계 최초 히든 B필러 코치 도어와 한국의 온돌에서 착안한 실내 공간 등 제네시스만의 기술과 한국적 미학이 기존 럭셔리 브랜드와 차별화되는 요소로 주목받았다.

제네시스는 지난 19일(현지시간) 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 GV90과 최상위 모델인 'GV90 네오룬'을 세계 최초로 공개했다.

해외 주요 자동차 매체들은 특히 콘셉트카에서 선보였던 디자인과 기술이 양산차에 상당 부분 구현됐다는 점에 주목했다.

영국 자동차 전문매체 카 매거진은 "일반적으로 콘셉트카 디자인이 양산차에 그대로 이어지는 경우가 드물지만 GV90은 달랐다"며 전면 윙 페이스와 MLA 헤드램프 등 주요 디자인 요소가 실제 차량에 구현됐다고 평가했다.

미국 더 드라이브는 매끄럽게 연결되는 차체 패널과 견고한 존재감을 높이 평가했다. 영국 오토 익스프레스는 깔끔하고 둥근 차체 형태를 한국의 '달항아리'에 빗대며 한국적 미학에 주목했다.

제네시스 GV90. [사진=이찬우 기자]

가장 큰 관심을 받은 기술은 GV90 네오룬에 적용된 '네오룬 아치 게이트'다. B필러 없이 앞뒤 문이 서로 마주 보며 열리는 구조로, 각각의 도어를 독립적으로 개폐할 수 있도록 설계했다.

미국 카스쿱은 "코치 도어는 콘셉트카에서 쉽게 볼 수 있지만 대부분 양산 과정에서 사라진다"며 "GV90 네오룬은 예외"라고 평가했다.

모터트렌드는 듀얼 모션 힌지와 히든 B필러, 히든 롤케이지를 결합해 코치 도어와 안전성을 동시에 구현한 점을 기술적 특징으로 꼽았다. GV90에는 루프 에어백도 적용됐다.

실내에서는 한국의 전통적인 '온돌' 개념을 현대적으로 재해석한 복사열 우드 플로어가 관심을 끌었다.

오토 익스프레스는 천연 우드 베니어에 적용된 바닥 난방 시스템을 언급하며 "한국의 전통 온돌 난방을 떠올리게 하는 독특한 느낌"이라고 평가했다.

잘롭닉은 우드와 가죽, 캐시미어, 스톤 등 다양한 소재를 활용한 실내를 두고 전통적인 럭셔리와 혁신 기술을 결합했다고 평가했다. 카앤드라이버 역시 우드 플로어와 정차 시 180도 회전하는 스위블 시트 등을 주요 특징으로 꼽았다.

제네시스 GV90. [사진=이찬우 기자]

GV90에 대한 평가는 제네시스 브랜드의 성장 가능성으로도 이어졌다.

포브스는 "지난 10년간 제네시스는 한국적 감성으로 럭셔리를 새롭게 정의하며 프리미엄 자동차 시장에서 입지를 다져왔다"며 "GV90의 등장으로 마침내 꿈을 현실로 만들 준비를 마쳤다"고 평가했다.

모터트렌드는 GV90이 캐딜락과 레인지로버, 롤스로이스 등 기존 럭셔리 브랜드를 겨냥하고 있다며 프리미엄 시장의 판도를 흔들 잠재력에 주목했다.

소비자 반응도 이어졌다. 유튜브와 레딧 등에서는 B필러 없는 코치 도어와 루프 에어백, 히팅 플로어 등에 대한 관심이 집중됐다. '포레스트 오토 리뷰'가 공개한 GV90 숏폼 영상은 조회수 200만회를 넘어섰다.

레딧에서는 불필요한 장식을 덜어낸 디자인과 코치 도어의 양산 적용을 긍정적으로 평가하는 반응이 나왔다. 한 이용자는 "GV90은 사람들이 제네시스 브랜드를 인식하는 방식 자체를 바꿔놓을 것"이라고 평가했다.

올해 브랜드 출범 10주년을 맞은 제네시스에게 GV90은 단순한 신차 이상의 의미를 갖는다. 플래그십 모델을 통해 한국적 디자인과 기술을 독자적인 럭셔리 가치로 정착시키고, 100년 안팎의 역사를 가진 글로벌 프리미엄 브랜드들과 본격적으로 경쟁할 수 있을지가 향후 관전 포인트다.

chanw@newspim.com