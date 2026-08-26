용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리, 1순위 청약 후 계약 일정 돌입

AI 핵심 요약beta
- 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리가 27일 당첨자 발표를 한다.
- 이 단지는 1순위 청약에 616명이 몰려 2.13대1 경쟁률을 기록했다.
- 정당계약은 9월 7일부터 9일까지 견본주택에서 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = SK하이닉스 반도체 메가클러스터의 첫 민간분양 아파트인 '용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리'가 1순위 청약에서 관심을 확인한 후 오는 27일 당첨자 발표와 9월 7일부터 9일까지 정당 계약을 진행한다.
견본주택 개관 이후 14일부터 17일까지 나흘간 1만여 명이 방문했으며, 1순위 청약에서는 일반공급 288가구 모집에 616명이 접수해 평균 2. 13대1의 경쟁률을 기록했다. 분양가상한제 적용, 비규제지역, 전국 1순위 청약 자격 등이 실수요자의 관심을 이끈 것으로 분석된다.
용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리는 SK하이닉스 일반산업단지 내 공급되는 첫 민간분양 아파트다. 향후 SK하이닉스 생산라인과 50여 개 소재·부품·장비 기업들의 입주가 화되면 산업 종사자들의 직주근접 주거 수요가 예상된다. 삼성전자 시스템반도체 국가산업단지까지 더해지는 용인 반도체 메가클러스터 중심 입지라는 점도 언급됐다.
최근 수도권 신규 분양가가 상승하는 가운데 이 단지는 분양가상한제가 적용돼 가격 경쟁력을 확보했다. 비규제지역에 위치해 청약 및 대출 규제 부담이 상대적으로 적으며, 산업단지 공급 아파트로 전국 어디서나 1순위 청약이 가능했다.
단지는 지상에 차 없는 공원형 단지로 설계됐으며, 전 세대 남향 위주 배치와 일부 4Bay 맞통풍 설계, 팬트리·드레스룸 등 수납 특화 설계가 적용됐다. 세대당 약 1. 4대의 주차공간(총 825대)과 확장형 주차면, 전기차 충전시설, 지능형 주차유도 시스템이 구축된다. 중앙광장, 녹지공간, 커뮤니티 시설도 계획됐다.
단지는 원삼초·원삼중을 도보로 이용할 수 있으며, 고삼호수와 지산포레스트리조트 등 자연환경도 가깝다. 약 3㎞ 거리에 위치한 남용인IC를 통해 서울세종고속도로 이용이 가능하며, 향후 반도체 고속도로와 광역교통망 확충이 예정돼 있다.
1순위 청약 흥행에 이어 계약 절차에 들어가는 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리의 당첨자 발표는 8월 27일이며, 정당계약은 9월 7일부터 9일까지 견본주택에서 진행한다.
동일토건 관계자는 "분양가상한제에 따른 가격 경쟁력과 반도체클러스터의 미래내용, 실거주 중심의 상품성이 소비자들의 높은 관심으로 이어졌다"고 설명했다.
whitss@newspim.com