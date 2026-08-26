민주당 오중기 경북도당위원장 "신공항, 산불·호우 복구 등 현안·국비 지원" 요청

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 오중기 경북도당위원장이 26일 중앙당에 경북 현안 국비 지원을 요청했다.
- 오 위원장은 통합신공항·국립의대·산불 복구 등 지원과 조직 강화도 건의했다.
- 김민석 대표는 안동 최고위서 경북 현안 해결에 당 지원을 약속했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 더불어민주당 오중기 경북도당위원장이 대구경북행정통합과 통합신공항, 국립의대 신설, 산불·호우피해 복구 등 지역 현안 관련 중앙당 차원의 국비 확보 지원을 요청했다.
또 민주당 지역위원회 활성화를 위한 재정·조직 지원 방안을 조속히 마련해 줄 것을 건의했다.
경북 안동에서 열린 민주당 최고위원회의에서다.
26일 민주당 경북도당에 따르면 민주당은 이날 오전 안동시 소재 민주당 경북도당 대회의실에서 최고위원회의를 열고 경북권 현안 사업 해법을 모색했다.
최고위원회의에는 김민석 대표, 한병도 원내대표, 최민희·박선원·서미화·이성윤·한민수 최고위원, 김태선 당대표 비서실장, 박성준 수석대변인 등이 참석하고 경북에서는 오중기 경북도당 위원장, 임미애 국회의원을 비롯한 지역 위원장들이 참석했다.
회의에서 오중기 경북도당위원장은 "대구경북행정통합과 통합신공항, 국립의대 신설, 산불·호우피해 복구를 비롯 영일만 횡단구간 고속도로 건설, 경주 APEC 레거시사업 등 경북 현안과 내년도 국비 확보에 중앙당의 특별한 관심과 지원"을 요청했다.
오 위원장은 또 "정치 불균형 해소와 지역주의 극복을 위해 다음 총선에 대비한 인재 추천 시스템 마련, 선거제도 개혁을 비롯한 지역위원회 사무소 운영 기준과 지원 방안, 지역위원회 활성화를 위한 재정·조직 지원 방안을 중앙당에서 조속히 마련해 줄 것"을 건의했다.
김민석 당 대표는 "경북은 국난이 있을 때마다 나라를 위해 목숨을 아끼지 않는 애국충절의 고장이고, 특히 안동은 일제강점기 전국에서 가장 먼저 의병을 일으키고 가장 많은 독립 유공자를 배출한 지역"이라며 "이재명 대통령의 고향인 안동에서 최고위를 개최하게 되어 매우 뜻깊고 경북의 현안 해결을 위해 당에서 모든 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.
오중기 경북도당 위원장은 "경북은 4년 전 울진 산불에 이어 지난해 안동, 의성, 청송, 영양, 영덕 등 5개 시군을 휩쓸고 간 초대형 산불로 인한 상처가 채 아물기도 전에 또다시 가뭄과 집중호우로 힘들어하고 있다"고 말하고 "김민석 당 대표와 지도부의 경북 방문으로 단비와 같은 지원이 있기를 기대한다"며 경북권 현안 사업 해결을 위한 중앙당 차원의 지원을 거듭 요청했다.
nulcheon@newspim.com