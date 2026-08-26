남동발전 "네팔 홍수에 직원 3명 연락두절"…인명 구조 총력

AI 핵심 요약beta
- 한국남동발전이 26일 네팔 수력현장 홍수로 직원 3명과 연락이 끊겼다.
- 남동발전은 비상대책본부를 가동하고 현지와 수색·구조에 나섰다.
- 본사 직원 추가 파견과 구조캠프 조성으로 지원을 강화하기로 했다.
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현지 직원 7명 중 3명 연락두절…관계기관 긴급 공조
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국남동발전이 개발 중인 네팔 수력발전 건설현장에서 대규모 홍수가 발생해 현장 직원 3명이 연락두절됐다.
한국남동발전은 네팔 UT-1 수력발전사업 현장에서 대규모 유량이 유입되면서 현장 근무 직원 3명과 연락이 닿지 않고 있다고 26일 밝혔다.
남동발전은 비상대책본부를 가동하고 현지 구조당국과 함께 수색·구조에 나섰다. 사고는 이날 오전 9시경(현지시간) 발생했다. 네팔 현지에 파견된 직원은 모두 7명이다.
남동발전은 UT-1 수력발전소 건설현장 상류에서 갑작스러운 대규모 홍수가 발생해 현장 피해가 발생한 것으로 파악하고 있다.
이에 조영혁 사장 직무대행을 중심으로 비상대응체계를 가동하고 비상대책본부를 설치했다. 현재 24시간 대응체제에 들어간 상태다.
사고 직후에는 네팔 카트만두에 있는 현지법인 인력을 사고 현장에 급파했다. 본사와 현지법인, 외교부, 주네팔 한국대사관, 네팔 군부대 등 관계기관과도 긴급 공조체계를 구축했다.
네팔 군부대 구조 헬기도 현장에 긴급 투입됐다. 남동발전은 생존자 수색과 구조 작업에 역량을 집중하고 있다.
아울러 본사 직원들을 27일 현지에 추가로 급파할 예정이다. 현지 구조캠프를 조성해 구조활동과 지원에 나설 계획이다.
gkdud9387@newspim.com