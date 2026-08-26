동해해경청, '박대서 경감·신종원 경사' 음주운전 의심 차량 발견

AI 핵심 요약beta
- 동해해경청 해양경찰관들이 24일 음주운전 의심차를 신고했다
- 박대서 경감과 신종원 경사가 국도서 위험 운전을 발견했다
- 15분간 위치를 알리며 추적해 차량은 오후 10시 검거됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해지방해양경찰청은 소속 해양경찰관들이 외근 중 음주운전 의심 차량을 발견하고 이를 신고해 운전자를 검거하는 데 큰 역할을 했다고 26일 밝혔다.
동해해경청에 따르면 해양경찰관들은 지난 24일 오후 9시 45분경 강원 동해시 인근 국도에서 중앙선을 침범하며 불규칙하게 운전하는 차량을 발견했다. 외사계장 박대서 경감과 신종원 경사는 이 차량의 위험한 운전 상태를 인지하고 즉시 112에 신고했다.
해양경찰관들은 사고를 예방하기 위해 해당 차량을 안전거리에서 뒤따르며 15분간 진행 방향과 위치 정보를 지속적으로 경찰에 제공했다. 이 차량은 오후 10시경 검거됐다.
박대서 경감은 "지그재그 운행을 목격하고 즉시 신고하지 않으면 대형 인명사고로 이어질 위험이 있다고 판단했다"며 "다행히 다른 차량과의 사고는 발생하지 않았다"고 말했다.
이종욱 동해해경청장 직무대리는 "국민의 생명과 안전을 지키는 것은 공직자의 기본 책무"라며 "앞으로도 위험 요인을 발견하면 적극적으로 대응하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com