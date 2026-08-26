버거킹, 글로벌 첫 코스 다이닝 매장... 성수동은 '플래그십 전쟁'

AI 핵심 요약beta
- 버거킹이 26일 성수동 플레임그라운드를 공개했다
- 전 세계 버거킹 첫 코스 다이닝 매장이다
- 불맛을 공간과 체험으로 확장해 차별화했다
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이동형 대표 "버거에 대한 진심 보여주는 공간"
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 서울 성수동이 외식업계의 '프리미엄 공간' 경쟁 무대로 떠오르고 있다. 잔스포츠, 로에베 퍼퓸 등 글로벌 브랜드들이 잇따라 성수에 전 세계 첫 단독 플래그십을 열며 상설 체험 공간으로 승부수를 던진 데 이어, 버거킹도 이 대열에 합류했다.
버거킹은 26일 서울 성수동에서 오프닝 간담회를 열고 플래그십 스토어 '플레임그라운드'를 처음 공개했다. 특히 QSR(퀵서비스레스토랑) 브랜드가 코스 다이닝을 함께 운영하며 불 맛의 풍미를 다각도로 경험하도록 기획한 것은 전 세계 버거킹 매장 중 처음이다.
이동형 버거킹 대표는 "한국은 새로운 소비 경험과 콘텐츠 및 트렌드가 가장 역동적으로 만들어지는 시장이다. 플레임그라운드는 버거에 대한 진심과 불 맛의 본질을 가장 집약적으로 보여주는 공간"이라며 "불 맛을 메뉴에만 국한하지 않고 공간과 다이닝 경험으로 확장해 고객들이 새로운 방식으로 브랜드를 경험할 수 있도록 기획했다"고 밝혔다.
플레임그라운드는 건물 외관부터 메인 홀, 코스 다이닝 룸에 이르기까지 공간 전체에 '불 맛'을 구현했다. 내부 복도로 이어지는 동선에는 불 맛을 완성하는 조리 장비인 '브로일러'를 모티브로 한 디자인을 연출해 공간 몰입도를 높였다.
최영진 버거킹 제품혁신센터장은 "시그니처 메뉴 3종이 불 맛의 가능성을 넓히는 시도라면, 더 개스트로는 와퍼를 보다 깊이 있고 색다르게 경험할 수 있도록 기획한 메뉴"라고 말했다.
플레임그라운드는 전이 공간부터 메인 홀, 더 개스트로 룸, 별채에 이르는 공간 전반에 김도현, 안도현, 양정욱, 전형산, 정우원 등 국내 신진 아티스트 5인과 협업한 작품도 배치했다.
버거킹은 최근 3년 연속 최대 연매출을 기록했으며, 국내 600개 매장 출점과 연매출 1조 원 달성을 추진하고 있다.
fineview@newspim.com