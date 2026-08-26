조정식 의장, 창작자연대 면담…"K-콘텐츠 성과, 창작자에게 돌아가야"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장은 26일 창작자연대와 제도 개선 논의했다.
- K-콘텐츠 수출액 20조원 기록했지만 보상은 부족하다고 했다.
- 국회는 창작자 권익 보호와 보상 개선을 추진하겠다 밝혔다.
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"정기국회서 창작자 권익 향상 위한 제도 개선 논의"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 조정식 국회의장은 26일 창작자연대 관계자들과 만나 K-콘텐츠 창작자에 대한 정당한 보상을 위한 제도 개선 방안을 논의했다.
조 의장은 이날 오후 국회 의장집무실에서 이재정 국회 문화체육관광위원장과 정재홍 창작자연대 대표를 비롯한 작가·프로듀서(PD)·실연자 등 관계자들과 면담을 갖고 "지난해 콘텐츠 수출액이 약 20조원(149억 달러)으로 역대 최고를 기록했는데, 앞으로 더욱 성장할 것이라고 생각한다"고 말했다.
이어 "이러한 성과는 콘텐츠 제작자 여러분의 헌신에 기반한 것"이라며 "K-콘텐츠의 성과는 세계적인 수준에 이르렀는데 안타깝게도 그 성과가 창작자 여러분에게 충분히 돌아가지 못하고 있다"고 지적했다.
조 의장은 "글로벌 온라인동영상서비스(OTT)를 중심으로 시장이 확대되면서 K-콘텐츠가 세계시장에 진출할 기회는 넓어졌지만, 창작자의 권리 보호와 정당한 보상 체계는 아직 부족한 실정"이라고 강조했다.
그러면서 "K-콘텐츠의 위상에 걸맞게 미국·영국 등 주요국의 수익 보상 구조에 뒤처지지 않도록 합리적인 조정이 필요하다"며 "창작자가 자부심을 갖고 창작에 전념할 수 있어야 콘텐츠 산업 전체가 성장할 수 있는 만큼 국회에서도 정당한 보상이 이뤄질 수 있도록 제도 개선 방안을 강구해 나가겠다"고 밝혔다.
조 의장은 다음 주부터 시작되는 정기국회를 언급하며 "예산과 입법 논의가 본격적으로 다뤄지는 만큼 문화체육관광위원회를 중심으로 창작자의 권익 향상과 K-콘텐츠 산업 발전을 위한 논의가 이어질 수 있을 것"이라고 덧붙였다.
oneway@newspim.com