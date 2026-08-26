[내일날씨] 전국 곳곳 비·소나기…서울 한낮 31도

AI 핵심 요약beta
- 27일 전국 곳곳에 비와 소나기가 내리겠다.
- 서울 낮 기온 31도 등 무더위가 이어지겠다.
- 미세먼지는 좋음, 바다 물결은 0.5~1.5m다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경남남해안 최대 80mm
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일 27일은 전국 곳곳에 비 또는 소나기가 내리겠다. 서울 한낮 기온은 31도까지 올라 무더위가 이어질 전망이다.
26일 기상청에 따르면 오는 27일 중부지방과 제주도는 대체로 흐리고 남부지방은 가끔 구름많겠다.
아침(06~09시)부터 낮(12~15시) 사이 경기북부와 강원북부내륙산지는 곳에 따라 비가 내리겠다. 아침부터 밤(18~24시) 사이 남해안과 제주도에, 오전(09~12시)부터 밤 사이 전남권과 경남권 또한 곳에 따라 비가 내리겠다.
오전부터 저녁 사이 충남권남부내륙, 충북중남부, 전북내륙, 경북권은 곳에 따라 소나기가 내리겠다.
예상 강수량은 수도권·강원도·제주도 5~30mm, 전라권·경상권 10~60mm(많은 곳 경남남해안 80mm 이상)다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 25도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 23도 ▲강릉 24도 ▲청주 24도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 26도 ▲대구 24도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다.
최고기온은 ▲서울 31도 ▲인천 30도 ▲수원 31도 ▲춘천 31도 ▲강릉 30도 ▲청주 31도 ▲대전 33도 ▲전주 33도 ▲광주 33도 ▲대구 33도 ▲부산 32도 ▲울산 32도 ▲제주 34도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com