김민석, 인요한 적십자회장 인준 재고 요청…청와대 "검토할 것"

AI 핵심 요약beta
- 청와대가 26일 인요한 대한적십자사 회장 인준 재고 요청을 검토하겠다고 했다.
- 김민석 대표는 전날 이재명 대통령에게 임명 반대를 건의했다.
- 여권은 인 전 의원의 계엄 관련 발언과 표결 불참을 문제 삼았다.
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인요한, 尹 비상계엄 두고 "가슴으로 이해"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 26일 김민석 더불어민주당 대표가 이재명 대통령에게 인요한 전 국민의힘 의원의 대한적십자사 회장 인준을 재고해 달라고 요청한 것을 두고 "검토할 예정"이라고 밝혔다.
청와대 관계자는 이날 언론 공지를 통해 "김 대표의 건의가 청와대에 전달됐다"며 이같이 밝혔다.
박성준 민주당 수석대변인은 이날 경북 안동에서 열린 현장 최고위원회의 후 기자들과 만나 전날 이 대통령과 민주당 지도부 간 만찬 이후 별도의 자리에서 나눈 이야기를 소개했다.
박 수석대변인은 "어제 김 대표가 별도의 자리에서 인 전 의원을 임명하지 않는 게 좋겠다고 말했다"며 "인 전 의원 임명과 관련한 여러 이야기가 나오는 가운데 당 내외 의견을 수렴한 결과 이런 말씀을 드렸다"고 설명했다.
적십자사는 지난 6월 22일 중앙위원회 의결로 인 전 의원을 회장으로 선출했다. 이후 국회 공직자윤리위원회는 윤리 심사에서 인 전 의원에 대해 '취업 가능' 판단을 내렸다. 이에 따라 인 전 의원의 취임은 최종 임명권자인 이 대통령의 인준만을 남겨두고 있다.
여권에서는 인 전 의원이 12·3 비상계엄 이후 윤석열 전 대통령 탄핵소추안에 대한 국회 표결에 불참한 것 등을 이유로 적십자회장에 부적절하다는 의견이 많다. 또 인 전 의원은 윤 전 대통령의 비상계엄에 대해 "가슴으로 이해한다"고 발언하기도 했다.
pcjay@newspim.com