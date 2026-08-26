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현대차, 555만대·9% 이익률 '정조준'...아틀라스는 '실행력' 과제

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AI 핵심 요약

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  • 현대차가 26일 중장기 전략을 내놓고 2030년 555만대 목표를 유지했다.
  • 2030년 영업이익률 9% 이상과 자사주 약 8000억원 전량 소각을 추진했다.
  • 아틀라스는 2028년 배치하되 수익모델·성과 지표는 과제로 남았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

HEV·EREV·EV 병행하고 북미·인도 현지 생산 확대…자사주 8000억원 소각
웨이모 로보택시 공급 구체화…아틀라스는 2028년 배치 앞두고 생산성 검증

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 현대자동차가 2030년 글로벌 판매 목표 555만대를 유지하면서 외형 확대보다 수익성과 주주가치 제고에 무게를 둔 중장기 전략을 내놨다.

판매량을 늘리는 동시에 원가를 낮춰 연결 기준 영업이익률을 9% 이상으로 끌어올리고, 임직원 보상용 물량을 제외한 기존 보유 자사주 약 8000억원어치를 전량 소각한다.

전기차 시장의 성장 둔화와 미국 관세, 중국 업체의 가격 공세에 대응해 하이브리드(HEV)와 주행거리 연장형 전기차(EREV), 전기차(EV)를 지역별 수요에 맞춰 병행하고 북미·인도 등 현지 생산도 확대한다.

다만, 피지컬 인공지능(AI) 전환의 상징인 보스턴다이내믹스 휴머노이드 로봇 '아틀라스'는 오는 2028년 미국 공장 배치라는 시간표를 제시했지만, 생산성 개선과 수익모델을 입증할 구체적 지표는 향후 과제로 남았다.

현대차는 26일 서울 여의도 콘래드서울호텔에서 '2026 CEO 인베스터 데이'를 열고 이 같은 내용의 중장기 전략을 발표했다. 

[인포그래픽=챗GPT] 2026.08.26 

◆ 555만대 판매 목표 유지…하이브리드·EREV로 수익성 방어

현대차가 제시한 2030년 현대차·제네시스 합산 글로벌 판매 목표는 555만대다. 올해 판매 목표 415만8000대보다 139만2000대 많은 규모다. 대외 불확실성과 경쟁 심화 속에서도 기존 판매 목표를 유지한 것이다.

현대차는 2026년부터 2030년까지 완전변경과 부분변경, 파생 모델을 포함해 신차 100종 이상을 출시한다. 이 가운데 18종 이상은 신규 차급으로 확대한다.

글로벌 생산능력도 127만대 늘린다. 북미 50만대, 인도 32만대, 국내 20만대, CKD(반조립제품) 25만대가 대상이다. 현지 생산 확대를 통해 관세와 물류비 부담을 낮추면서 판매 확대와 수익성 개선을 함께 노리겠다는 구상이다.

전동화 전략은 특정 기술에 집중하기보다 지역별 수요에 맞춰 HEV·EREV·EV를 병행하는 방식이다. 이를 위해 북미에서는 2030년까지 하이브리드 신차 10종을 출시해 HEV 판매 비중을 50%까지 끌어올린다. 유럽에서는 전기차 판매를 지난해 11만6000대에서 2030년 42만대로 확대한다. 인도는 수출 비중을 30%까지 높이는 전략을 세웠다.

◆ 원가율 3%p 낮추고 이익률 9% 이상…자사주 8000억원 소각

이번 전략에서 가장 눈에 띄는 대목은 수익성 목표 상향이다.

현대차는 올해 영업이익률 가이던스 6.3~7.3%를 유지하면서 2030년 연결 영업이익률 목표를 기존 8~9%에서 9% 이상으로 높였다. 핵심은 원가 경쟁력이다.

이를 위해 현대차는 2030년 매출원가율을 기존 계획보다 3%포인트(p) 낮추기로 했다. 전 주기 원가혁신과 재료비 절감, 부품 현지화를 통해 각각 1.5%p, 1.0%p, 0.5%p를 낮춘다는 목표다. 고수익 차종 중심의 판매 믹스 개선, 현지 생산 확대, 배터리 기술 내재화, 제조 자동화도 수익성 개선 축으로 제시했다.

주주환원 정책도 강화했다. 현대차는 총주주환원율 35% 이상과 연간 최소배당금 1만원, 분기배당 정책을 유지한다. 여기에 임직원 보상 목적으로 주주총회 승인을 받은 물량을 제외한 기존 보유 자사주 전량을 소각한다. 전일 종가 기준 약 8000억원 규모다.

성장 투자를 지속하면서도 현금창출력을 주주에게 돌려 자본 효율성을 높이겠다는 의미다. 

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 호세 무뇨스 현대자동차 대표이사 사장이 26일 오후 서울 영등포구 콘래드호텔에서 열린 '2026 CEO 인베스터 데이'에서 중장기 사업 전략 등을 발표하고 있다. 2026.08.26 mironj19@newspim.com

◆ 올해 4분기 아이오닉5 웨이모에...아틀라스는 2028년 배치

미래사업에서는 자율주행과 로보택시, 로보틱스, AI 데이터 인프라를 연결해 피지컬 AI 기업으로 전환하겠다는 청사진을 재확인했다.

현대차는 올해 4분기 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에서 생산한 아이오닉5 기반 로보택시를 웨이모에 공급한다. 모셔널도 올해 말 아이오닉5 기반 로보택시 상용화에 나선다.

차량 데이터와 AI 경쟁력을 연결하는 전략도 추진한다. 현대차·기아·포티투닷·모셔널의 센서와 데이터 체계를 엔비디아 생태계 기반으로 표준화하고, 차량 데이터 수집부터 AI 학습, 무선소프트웨어업데이트(OTA)로 이어지는 데이터 플라이휠을 구축한다는 계획이다.

2028년에는 첫 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 양산차에 레벨2+ 자율주행 기술을 적용한다. 2029년부터는 5만장 이상의 GPU를 수용할 수 있는 100MW급 새만금 AI 데이터센터도 가동할 계획이다.

시장 관심이 집중된 아틀라스는 2028년부터 HMGMA에 산업용 휴머노이드 로봇으로 실전 배치한다. 현대차는 올해 6월 미국에 문을 연 로보틱스 메타 AI센터(RMAC)를 연말까지 현재의 10배 규모로 키우기로 했다.

다만, 현대차는 2028년 조지아주 HMGMA에 아틀라스를 배치한다는 일정은 유지했지만, 투입 규모와 작업 내용, 생산성·수익성 기여도, 투자 규모 등 구체적인 숫자는 공개하지 않았다. 올해 1월 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 제시했던 아틀라스의 큰 그림에서 한발 더 나아간 구체적인 사업화 계획이 나오지 않았다.  

peoplekim@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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