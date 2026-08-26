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스맥, 에이엠솔루션즈와 '하이브리드 제조시스템 사업화' MOU 체결

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  • 스맥은 26일 에이엠솔루션즈와 MOU를 체결했다.
  • 하이브리드 제조시스템과 적층 전용시스템을 공동 개발한다.
  • 방산·항공우주 겨냥해 실증과 사업화에 나선다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

에이엠솔루션즈와 적층, 절삭 통합시스템 협력

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 공작기계 및 자동화 솔루션 전문기업 스맥이 금속 적층제조 기술을 활용한 하이브리드 제조장비 시장에 진출한다.

26일 스맥은 금속 적층제조 전문기업 에이엠솔루션즈와 '하이브리드 제조시스템 및 금속 적층 전용시스템 공동 개발 및 사업화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

양사는 금속을 쌓아 형상을 만드는 적층 공정과 정밀 가공을 위한 절삭 공정을 하나의 장비에서 구현하는 하이브리드 제조시스템을 공동 개발할 계획이다. 금속 적층 전용시스템 개발도 함께 추진한다.

권오혁 스맥 대표이사(왼쪽)와 김대중 에이엠테크 대표이사가 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=스맥]

스맥은 공작기계와 절삭가공, 장비 설계 제작 및 자동화 기술을 제공하고 에이엠솔루션즈는 금속 적층제조 기술을 결합한다. 에이엠솔루션즈는 직접에너지증착(DED) 기반 기술을 활용해 방산·항공우주 등 산업용 금속 적층제조 솔루션을 제공하고 있다.

하이브리드 제조시스템은 적층과 절삭을 각각 별도 장비에서 진행하는 기존 방식과 달리 두 공정을 하나의 장비에서 연속으로 수행하는 방식이다. 공정 이동과 재설정 시간을 줄여 생산 효율과 품질을 높일 수 있다는 설명이다.

양사는 복잡한 형상과 높은 정밀도가 요구되는 방산, 항공우주 분야를 중심으로 신규 수요를 발굴할 예정이다. 적층 전용시스템에 스맥의 자동화 기술을 연계해 생산 공정 전반을 아우르는 제조 솔루션으로 사업 범위도 확대할 계획이다.

시제품 제작과 성능 검증, 실증사업도 공동 추진한다. 정부 연구개발(R&D) 사업과 기술개발 과제에 참여하고 개발 완료 후에는 국내외 공동 마케팅과 신규 고객 발굴을 통해 사업화를 추진할 방침이다.

스맥 관계자는 "이번 협약을 통해 공작기계와 자동화 분야에서 축적한 기술력을 금속 적층제조 분야로 확장할 수 있게 됐다"며 "공동 기술개발과 실증을 기반으로 고부가가치 장비 라인업을 확보하고 국내외 신규 시장 공략을 강화하겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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