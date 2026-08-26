전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.26 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

26일 유니트리 주가 5일째 하락, 40조원 증발 개장가의 근 반토막

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 유니트리 주가가 26일 5거래일째 하락했다
  • 상장 첫날 고점 대비 시총 40조원 증발했다
  • 과도한 기대와 실적 둔화가 조정 원인이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 휴머노이드 로봇 대표기업 유니트리(宇树科技, 위수과기)의 주가가 상장 이후 5거래일 연속 하락하며 공모 당시의 기대와 현실적인 기업가치 사이의 간극이 크게 드러나고 있다.

유니트리는 26일 상하이증권거래소 커촹반에서 전 거래일보다 1.87% 하락한 591.53위안에 거래를 마쳤다. 상장 이후 처음으로 종가 기준 600위안을 밑돌았다. 시가총액은 약 2393억위안으로, 상장 첫날 장중 기록한 최고가 1100위안 당시보다 2056억위안, 우리 돈 약 40조원가량 증발했다. 고점 대비 주가 하락률은 46.2%에 달한다.

상장 첫날인 19일만 해도 상황은 정반대였다. 공모가 150.80위안이었던 주가는 개장과 동시에 1100위안까지 치솟았고, 종가도 845위안을 기록했다. 개장가 기준 상승률은 629%에 달했다. 그러나 이후 20일부터 26일까지 5거래일 연속 하락했다. 특히 20일 18.7%, 24일 10.31% 급락하면서 단기간에 주가가 반토막 수준으로 내려왔다.

유니트리 주가 급락의 가장 큰 원인은 기업의 장기 성장 가능성보다 상장 직후 주가에 미래 기대가 과도하게 선반영됐다는 평가다. 유니트리의 공모가는 이미 2025년 실적 기준 주가수익비율(PER) 219.23배로 업종 평균 38.56배를 크게 웃돌았다. 공모가 기준 시가총액도 약 610억위안에 달했다.

그런데 상장 첫날 시장은 이를 다시 4449억위안까지 끌어올렸다. 공모가 대비 약 7.3배에 달하는 수준이다. 이후 투자자들이 냉정하게 실적과 밸류에이션을 따져보기 시작하면서 주가가 급격히 조정을 겪었다는 분석이다. 로이터통신도 이번 주가 급락을 두고 중국 기술주와 로봇 산업에 대한 '거품 우려'를 키우는 사례라고 평가했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 유니트리(위수과기) 휴머노이드 로봇이 2026년 세계로봇대회에서 격투기 권투시합을 벌이고 있다. 사진= 뉴스핌 통신사.   2026.08.26 chk@newspim.com

실적 자체가 나쁜 기업은 아니다. 유니트리는 2025년 매출 16억9927만위안, 순이익 2억7821만위안을 기록했다. 매출은 전년 대비 크게 증가했고 주력사업 매출총이익률도 60.13%까지 높아졌다.

하지만 올해 들어서는 성장세 둔화와 비용 증가가 동시에 나타나고 있다. 회사 측 자료에 따르면 2026년 1분기 매출 증가율은 전년 동기 대비 68.49%로 낮아졌으며, 같은 기간 비경상항목을 제외한 순이익은 52.55% 감소했다. 연구개발비와 판매비 증가가 주요 원인이다.

더 근본적인 문제는 휴머노이드 로봇의 대규모 상용화가 아직 초기 단계라는 점이다. 유니트리는 세계적인 기술력과 브랜드를 확보했지만 현재 실적 상당 부분은 사족보행 로봇과 연구·교육용 제품에서 발생하고 있다. 휴머노이드 로봇이 공장과 가정에 대규모로 투입돼 폭발적인 매출을 창출하기까지는 기술 안정성, 가격, 인공지능 모델, 실제 작업능력 등 넘어야 할 과제가 많다.

안팎의 치열한 경쟁도 주가 하락의 한 요인으로 중국에서는 유비테크(优必选), 샤오펑, BYD 등 대기업과 다수의 로봇 스타트업이 휴머노이드 시장에 뛰어들고 있다. 해외에서도 테슬라 등과 경쟁해야 한다. 미국의 중국산 휴머노이드 로봇 규제 강화 역시 해외 매출 비중이 높은 유니트리에는 잠재적 리스크다.

다만 이번 급락을 유니트리의 사업 실패로 해석하는 것은 지나치다는 지적이 우세하다. 일부 기관투자가들은 단기 주가 변동과 기업의 장기 경쟁력은 별개라며 여전히 로봇 산업의 성장 가능성에 주목하고 있다. 실제 유니트리는 이번 IPO를 통해 약 59억위안의 순조달 자금을 확보했고, 인공지능 모델과 로봇 본체, 신제품 및 생산기지 등에 대한 대규모 투자를 계획하고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026년 세계로봇대회에 마련된 유니트리 전시 부스.  사진=뉴스핌 통신사.  2026.08.26 chk@newspim.com

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이준석, 개혁신당 대표 사퇴 [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 6·3 지방선거 패배 등에 대한 정치적 책임을 지고 당대표직 사임 기자회견을 하고 있다. 2026.08.26 jk31@newspim.com   2026-08-26 09:20
사진
음식점도 Npay 31일부터 결제 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 오는 31일부터 네이버페이(Npay) 매장결제를 음식점으로 확대한다. 네이버에서 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 등록한 Npay 결제수단으로 실제 식사대금을 결제하고, 예약 취소나 노쇼가 발생하면 같은 결제수단으로 취소수수료도 낼 수 있게 된다. 네이버는 이를 위해 스마트플레이스 사업주 이용약관을 개정해 음식점 예약·결제와 취소수수료 청구 관련 조항을 신설했다. 취소수수료 결제가 최종 실패하면 네이버가 음식점에 해당 금액을 대신 지급하는 방안도 약관에 담겼다. 기사 이해를 돕기 위한 이미지 [AI 일러스트=서영욱 기자] ◆ 음식점에서 식사 후 "네이버로 결제할게요" 26일 네이버에 따르면 오는 31일부터 'Npay 매장결제' 적용 대상을 기존 미용실에서 음식점으로 확대한다. 이에 따라 네이버를 통해 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 카드 등 Npay에 등록한 결제수단을 미리 지정해 두고, 식사를 마친 뒤 해당 결제수단으로 식사대금을 결제할 수 있다. 이용자가 식사를 마친 뒤 별도로 결제수단을 선택할 필요가 없게 된다.  네이버에서 음식점을 검색하고 지도에서 매장 정보를 확인한 뒤 예약하는 데 이어 실제 식사대금 결제까지 네이버 안에서 연결되는 구조가 완성된 것이다. 네이버 입장에서는 검색·지도와 예약에서 끝났던 이용자와의 접점을 실제 거래가 발생하는 오프라인 결제 단계까지 확대할 수 있다. Npay 매장결제는 음식점의 노쇼(No-show·예약 부도)를 줄이는 수단으로도 활용된다. 이용자가 예약할 때 Npay 결제수단을 미리 등록하는 만큼 예약 취소나 노쇼가 발생하면 음식점이 사전에 정한 기준에 따라 해당 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있다. 예약 단계에서 일정 금액을 먼저 받는 기존 예약금 방식과 달리 실제 취소나 노쇼가 발생했을 때만 수수료를 사후 청구하는 방식이다. 음식점은 예약금을 일일이 받고 환불하는 부담을 줄이면서 노쇼에 따른 손실에 대응할 수 있고, 이용자 역시 예약 때마다 돈을 미리 내야 하는 부담을 덜 수 있다. 취소수수료 청구가 실패했을 경우를 대비한 장치도 마련했다. 결제수단의 유효성이나 한도 등의 문제로 결제가 이뤄지지 않으면 재결제를 시도하거나 이용자에게 결제수단 변경을 요청할 수 있다. 최종적으로 결제되지 않을 경우 별도 정책에 따라 네이버가 음식점에 취소수수료 상당액을 대위변제할 수도 있다. 이 경우 음식점이 이용자에게 갖는 채권과 관련 권리는 네이버로 이전된다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 스마트플레이스 기반으로 결제 확장…사업자·이용자 모두 잡는다 네이버가 이미 확보한 대규모 오프라인 사업자 기반은 Npay 매장결제를 확대하는 데 강점으로 꼽힌다. 스마트플레이스는 음식점 등 사업자가 네이버 검색·지도에 매장 정보를 노출하고 예약·주문 등 매장 운영 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼이다. 네이버는 오프라인 결제 가맹점을 새로 확보하는 대신 기존 스마트플레이스와 예약을 이용하는 음식점을 Npay 매장결제로 끌어올 수 있다. 검색·지도에서 음식점을 찾고 예약한 이용자가 결제까지 Npay를 이용하도록 연결할 수 있다는 점도 강점이다. 음식점에도 Npay 매장결제를 도입할 유인이 있다. Npay 주문·매장방문결제 수수료는 연 매출에 따라 0.8~2.9%로, 연 매출 3억원 이하 영세 사업자에게는 0.8%가 적용된다. 여기에 예약 때 등록한 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있어 노쇼에 따른 손실에도 대응할 수 있다. 소비자에게는 결제 편의와 포인트 혜택이 있다. 기존 헤어샵·네일샵의 Npay 매장방문결제는 결제액의 1%를 기본 적립하고, 통장 결제와 네이버플러스 멤버십 등을 더하면 최대 7%까지 적립된다. 음식점에도 같은 혜택이 적용될 경우 Npay 이용을 늘리는 유인이 될 수 있다. 네이버 관계자는 "Npay 매장결제는 예약 단계에서 결제수단만 등록하고 실제 결제는 매장 이용 후 이뤄지는 방식으로, 사업자는 예약 단계의 결제 부담 없이 고객을 받을 수 있어 예약 전환에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "이용자도 매장 이용 후 카운터에서 별도로 결제할 필요 없이 등록된 결제수단으로 간편하게 결제할 수 있어 사업자와 이용자 모두의 편의성이 높아질 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-08-26 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동