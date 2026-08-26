서울고법 등 전국 법원 40여 곳 '폭발물 설치' 협박…경찰 긴급 수색 대피 소동

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 26일 전국 법원 협박메일 받고 수색했다
- 서울고법 등 40여 곳서 직원·민원인 대피했다
- 경찰은 일본발 허위메일 가능성에 무게를 뒀다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"전국 법원에 동일 협박메일 발송 추정"
[서울=뉴스핌] 백승은 박민경 기자 = 서울고등법원을 비롯한 전국 법원 40여 곳에 폭발물을 설치했다는 내용의 협박 이메일이 발송돼 경찰이 긴급 수색에 나섰다. 일부 법원에서는 법관과 직원 등이 대피하는 소동도 빚어졌다.
26일 법조계 등에 따르면 서울고등법원, 서울중앙지법, 서울행정법원, 서울가정법원, 서울회생법원은 물론 서울동부지법, 서울남부지법, 서울북부지법, 서울서부지법 등 40여 곳의 법원에서 공용 메일로 폭발물 설치 협박 메일을 받았다.
경찰은 이번 메일이 지난 2023년부터 반복된 '일본발 허위 협박 메일'인 것으로 추정 중이며, 서울경찰청에서 사건을 일원화해 작성자 추적에 나설 것으로 보인다.
신고를 받은 경찰은 해당 법원에 인력을 보내 건물 안팎을 수색했다. 일부 법원에는 경찰특공대도 투입됐다. 만일의 상황에 대비해 건물 출입이 한때 통제됐으며 법관과 법원 직원, 민원인 수백 명이 건물 밖으로 대피하기도 했다.
법원 관계자는 "서울고등법원을 포함해 전국 법원에 동일한 내용의 메일이 발송된 것으로 보인다"며 "경찰이 출동해 수색을 마쳤지만 특이사항은 발견되지 않았다"고 밝혔다.
이어 "법원 자체적으로도 폐쇄회로(CC)TV 등을 면밀히 확인하고 보안검색을 강화했다"며 "만일의 사태에 대비해 상황을 예의주시하고 있다"고 설명했다.
현재까지 경찰 수색이 이뤄진 법원에서 실제 폭발물이나 위험물은 발견되지 않은 것으로 파악됐다. 수색을 마친 일부 법원은 내부 방송을 통해 이상이 없다는 사실을 알린 것으로 전해졌다.
경찰과 사법당국은 실제 폭발물이 설치됐을 가능성 등을 확인하는 한편 추가 위험에 대비해 법원별 수색과 경계 활동을 이어가고 있다.
pmk1459@newspim.com