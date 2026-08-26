혼다코리아, 모터사이클 신규 딜러 4개사 선정…내년 상반기 순차 오픈

AI 핵심 요약beta
- 혼다코리아가 26일 신규 딜러 4곳과 MOU를 체결했다.
- 거북·바이크진·비전오토모티브·SC모터스가 우선협상대상자다.
- 내년 상반기부터 수도권 등 판매·서비스망을 넓힌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 혼다코리아가 수도권과 주요 지역의 모터사이클 판매·서비스 네트워크 확대에 나선다.
혼다코리아는 모터사이클 신규 딜러 우선협상대상자로 ㈜거북, ㈜바이크진, ㈜비전오토모티브, ㈜SC모터스 등 4개사를 선정하고 딜러 계약을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 26일 밝혔다.
혼다코리아는 지난 3월 고객 접근성과 편의성을 높이기 위해 신규 딜러 모집을 시작했다. 이후 후보사들의 사업 역량과 운영 계획 등을 검토해 4개사를 선정했다.
신규 딜러는 준비 과정을 거쳐 내년 상반기부터 순차적으로 문을 열 예정이다. 혼다 모터사이클 전시와 시승, 판매를 비롯해 고객 상담, 서비스, 부품 공급 등을 담당한다.
혼다코리아는 현재 전국에 딜러와 판매점 등 총 70개의 판매·서비스 네트워크와 서울 성수동 직영 서비스센터를 운영하고 있다.
혼다코리아 관계자는 신규 딜러 확대를 통해 수도권과 주요 지역의 고객 접점을 넓히고 판매·서비스 경쟁력을 강화할 계획이라고 설명했다.