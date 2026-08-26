식약처, 프로포폴 '의료쇼핑' 의원·투약자 수사의뢰…"1년간 평균 29회 투약"

AI 핵심 요약beta
- 식약처가 26일 프로포폴 오남용 의심 13곳과 13명을 수사의뢰했다.
- 평균 6곳 방문해 1년간 29회 투약받는 의료쇼핑이 확인됐다.
- 식약처는 27일부터 투약내역 확인제로 과다처방을 막는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1년간 평균 6개 의료기관 '방문'
투약내역 확인 제도, 27일 실시
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 프로포폴 오남용이 의심되는 의료기관 13곳과 환자 13명에 대해 식품의약안전처가 수사의뢰했다.
식약는 지난달 프로포폴 오남용 의심 사례 기획 점검을 통해 의료기관 13개소 및 투약받은 사람(투약자) 13명을 수사 의뢰했다고 26일 밝혔다.
식약처 '의료용 마약류 특별감시단'은 마약류의 오남용 방지를 위한 조치기준을 초과해 한 사람에게 2025년 한 해동안 13회 이상 프로포폴을 투약한 의료기관 23개와 투약자 26명을 대상으로 기획점검을 실시했다.
점검 결과 확인된 투약 횟수, 투약 사유 등을 종합적으로 고려해 전문의 등이 포함된 전문가 심의를 거쳐 프로포폴 오남용(업무 외 목적 사용)으로 판단한 의료기관 13개소와 투약자 13명에 대해 수사를 의뢰했다.
수사 의뢰한 투약자 13명의 투약 내역을 분석해 보면, 이들은 1년 동안 평균 6개 의료기관을 방문하면서 평균 29회의 프로포폴을 투약받았다. 투약 사유의 대다수는 피부 시술 또는 성형 수술이다.
아울러 식약처는 마약류 투약 내역 보고 등 취급 위반이 확인된 의료기관 14개소에 대해서는 관련 행정처분을 지방정부에 의뢰했다. 주요 위반 사항은 취급 변경 미보고·지연 보고, 진료기록부 기재 부적정, 재고량 불일치 등이었다.
식약처는 "이번 점검을 통해 의료기관뿐 아니라 여러 의료기관을 돌아다니며 프로포폴을 과다·중복 투약받는 일명 '의료쇼핑' 행위를 다수 확인해 수사 의뢰한 것에 의미가 있다"며 "이번 점검 결과를 바탕으로 의료 쇼핑 행위를 더욱 심도 있게 분석해 오남용 사례에 대한 감시를 지속 강화할 예정"이라고 설명했다.
아울러 식약처는 오는 27일부터 여러 병원을 돌아다니면서 프로포폴을 과다 처방 받아 투약하는 일명 의료쇼핑을 근절하기 위해 프로포폴 투약 내역 확인 제도를 실시한다. 프로포폴 투약 내역 확인 제도는 식약처가 여러 병원을 돌아다니며 처방받은 환자의 투약 내역을 의사에게 직접 제공해 과다·중복 처방을 하지 않도록 지원하는 제도다.
오유경 식약처장은 "마약류 투약내역 빅데이터를 다각도로 분석해 의료용 마약류 처방 및 투약하는 의료기관에 대한 관리·감독 뿐만 아니라 의료쇼핑 행위에 대해서도 점검을 강화하겠다"며 "의료용 마약류 과다·중복 처방 등의 오남용 예방을 위한 정책을 지속적으로 수립·시행해 국민이 의료용 마약류를 안전하고 적정하게 사용할 수 있는 환경을 조성할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com