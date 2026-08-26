타타대우모빌리티, 220kWh 이동형 ESS 개발…군·민수 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 타타대우모빌리티가 26일 이온어스와 이동형 ESS MOU를 체결했다.
- 양사는 기쎈 기반 220kWh 군용 ESS 차량을 우선 개발했다.
- 이후 민수용 확대와 해외시장 진출도 검토했다.
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EV트렌드코리아서 첫 공개…중동·동남아·아프리카 수출도 검토
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 타타대우모빌리티가 이동형 에너지저장장치(ESS) 전문기업 이온어스와 손잡고 전기 상용차 기반 에너지 플랫폼 사업에 나선다.
타타대우모빌리티는 이온어스와 이동형 ESS 공동 개발 및 사업화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.
양사는 타타대우모빌리티의 상용차 샤시·특장 기술과 이온어스의 ESS·배터리·전력 제어 기술을 결합해 군용 이동형 ESS를 우선 개발한다.
첫 과제는 2.5톤급 전기트럭 '기쎈(GIXEN)' 기반 220kWh급 이동형 ESS 차량이다. 4륜구동 시스템을 적용해 군 작전 환경에서도 안정적인 전력 공급이 가능하도록 개발하고 향후 방산 분야 실증도 추진할 계획이다.
군용 기술을 바탕으로 2.5톤·5톤급 민수용 이동형 ESS도 개발한다. 건설·산업·재난 현장 등 전력 인프라가 부족한 지역에 차량이 직접 이동해 전력을 공급하는 방식이다.
양사는 지난 25일부터 코엑스에서 열린 'EV트렌드코리아 2026'에서 공동 개발 중인 이동형 ESS 차량을 처음 공개했다.
타타대우모빌리티는 이번 협력을 통해 전기 상용차의 활용 영역을 물류에서 에너지 공급으로 확대하고, 중동·동남아·아프리카 등 해외시장 진출도 검토할 방침이다.
chanw@newspim.com