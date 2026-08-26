코윈테크, 로봇 제어 시스템 독자 개발

AI 핵심 요약beta
- 코윈테크가 26일 서로 다른 로봇 통합제어 RCS를 개발했다.
- RCS는 작업 배정·경로 계획·교통 제어를 AI로 관리한다.
- 회사는 로봇 하드웨어와 제어 소프트웨어를 모두 확보했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
하드웨어와 소프트웨어 내재화로 사업 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 코윈테크가 서로 다른 기종의 로봇을 하나의 플랫폼에서 통합 제어할 수 있는 로봇 제어 시스템(RCS)을 독자 개발했다.
26일 코윈테크는 로봇의 작업 배정부터 경로 계획, 교통 제어, 상태 모니터링, 상위 시스템 연동까지 통합 관리하는 RCS를 개발했다고 밝혔다.
이번 RCS는 인공지능(AI)을 기반으로 로봇별 작업을 배정하고 이동 경로를 생성하는 소프트웨어다. 회사는 수백 대 규모의 로봇이 동시에 운영되는 제조 현장에서도 통합 운영할 수 있도록 설계했다고 설명했다.
최근 제조, 물류 현장에서 자율이동로봇(AMR)과 무인운반차(AGV) 등 이동형 로봇 도입이 확대되면서 서로 다른 제조사의 로봇을 통합 관리하는 기술의 필요성도 커지고 있다.
코윈테크는 국내외 고객사에 모바일 로봇을 공급하면서 축적한 운영 경험을 바탕으로 서로 다른 기종의 로봇을 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있도록 RCS를 설계했다.
회사는 현대자동차를 비롯한 제조업체로 로봇 공급을 확대하고 있으며 올해 상반기 신규 수주액이 1000억원을 넘어섰다고 설명했다. 로봇 사업 확대에 맞춰 통합 제어 기술 고도화에도 나서고 있다.
코윈테크는 이번 RCS 개발을 통해 로봇 하드웨어에 이어 제어 소프트웨어까지 자체 기술로 확보했다. 회사 측은 외부 소프트웨어 의존도를 낮추고 향후 로봇 공급 확대에 따른 라이선스와 유지보수 비용도 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
코윈테크 관계자는 "이번 RCS 개발은 국내외 제조 현장에서 모바일 로봇을 대규모로 공급하고 운영하며 축적해 온 코윈테크의 기술력과 현장 노하우가 집약된 결과"라며 "로봇 풀스택 역량 강화를 통해 고객사의 제조 자동화 효율을 높이고 로봇 사업 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com