대통령경호처 '소통참모단' 출범…"수평적 조직문화 정착"

AI 핵심 요약beta
- 대통령경호처가 26일 소통참모단을 구성했다
- 실무직원 중심 옴부즈만으로 내부 소통을 맡겼다
- 수평적 조직문화와 열린 경호 구현에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 대통령경호처가 건강한 내부 소통을 활성화하고, 수평적 조직문화를 정착하고자 기관장 직속 독립적인 내부 소통·비판 기구이자 옴부즈만 제도인 '소통참모단'을 구성해 활동을 시작했다고 26일 밝혔다.
'소통참모단'은 실무직원들로만 구성해 균형 잡힌 시각으로 조직 운영 전반에 대해 가감없는 의견과 대안을 제시하는 역할을 맡게 된다.
경호처장 직속으로 운영되는 이 소통 기구는 수시로 기관장과의 공식·비공식 간담회를 열고 조직 발전에 필요한 개선·발전 사항과 전략적 대응 과제 등 현장의 목소리를 직접 전달할 예정이다.
경호처는 6개월 단위로 소통참모단을 재선정해 최대한 많은 직원에게 참여 기회를 제공할 계획이다.
경호처 측은 "철저히 자율성을 보장해 실질적인 소통 활성화를 도모하려는 조치"라고 설명했다.
경호처는 이어 "지난해 6월 국민주권정부 출범 이후 일관되게 추진해 온 수평적이고 역동적인 조직문화 조성의 일환"이라며 "그동안 내부 익명게시판과 기관장-부서·직급·직렬별 직원간담회에서 직원들이 자유롭게 의견을 개진할 수 있도록 했다. 제안된 의견들을 실제 정책에 적극 반영하고 있다"고 부연했다.
황인권 대통령경호처장은 "현장 직원들의 가감 없는 의견과 대안을 직접 듣고 수용하는 뜻깊은 기회가 될 것으로 기대한다"며 "철저한 자율성이 보장된 소통참모단을 통해 수평적이고 역동적인 조직문화 확산은 물론, 내부 소통 강화를 발판삼아 국민을 위한 '열린 경호 구현'에도 더욱 심혈을 기울이겠다"고 강조했다.
the13ook@newspim.com