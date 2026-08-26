영월 관내 농협, 원주시에 고향사랑기부금 2700만 원 전달

AI 핵심 요약beta
- 강원 영월 농협 임직원들이 26일 원주시에 2700만 원을 기부했다.
- 이번 기부는 원주 농협의 영월 기부에 화답해 241명이 동참했다.
- 원주와 영월은 상호 기부로 교류와 협력 확대를 논의했다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 영월 관내 농협과 NH농협은행 자금시장부문 임직원들이 26일 원주시청에서 고향사랑기부금 2700만 원을 전달하며 원주와 영월 간 상호 기부에 동참했다.
농협에 따르면 이번 기부는 지난 21일 원주 관내 농협 임직원들이 영월군에 기부금을 전달한 데 대한 화답으로 진행됐다. 기부에는 총 241명의 임직원이 참여했다.
영월 관내 농협 임직원들이 1700만 원, NH농협은행 자금시장부문 직원들이 1000만 원을 각각 기부해 전체 기부금이 2700만 원에 이르렀다.
이날 기부금 전달식에는 구자열 원주시장을 비롯해 신승문 한반도농협 조합장, 최승철 영월농협 조합장, 이상선 NH농협은행 부행장 등 관계자 20여 명이 참석했다. 참석자들은 기부금 전달과 함께 원주와 영월의 지속적인 교류 및 고향사랑기부제 활성화를 위한 협력 방안을 논의했다.
구자열 원시장은 "고향사랑기부는 단순한 기부를 넘어 지역과 지역을 연결하며 서로의 발전을 지원하는 상생의 실천"이라며 "소중한 기부금은 꼭 필요한 곳에 의미 있게 쓰이고 원주와 영월, 농협이 함께 발전할 수 있도록 상생과 협력의 폭을 더욱 넓혀 나가겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com