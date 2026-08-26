HLB테라퓨틱스, RGN-259 글로벌 3상 환자 절차 완료

AI 핵심 요약beta
- HLB테라퓨틱스는 26일 RGN-259 글로벌 3상 LPLV를 완료했다.
- SEER-2는 미국·유럽 50개 의료기관에서 진행된 NK 치료제 임상이다.
- 회사는 남은 분석 후 11월 톱라인 결과를 목표로 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
데이터 클리닝·통계 분석 거쳐 결과 도출 예정
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB테라퓨틱스는 미국 자회사 리젠트리(ReGenTree)를 통해 진행해 온 신경영양성각막염(NK) 치료제 'RGN-259'의 글로벌 임상 3상(SEER-2)에서 마지막 환자 방문(LPLV)을 완료하며 환자 대상 임상 절차를 마무리했다고 26일 밝혔다.
마지막 환자 방문은 마지막 투약 환자에 대한 최종 이상반응과 안전성 평가가 완료되는 시점을 의미한다. 이에 따라 SEER-2는 환자를 대상으로 한 절차를 마치고 데이터 정리와 통계 분석 단계로 넘어간다.
리젠트리는 환자 등록이 완료된 임상기관부터 순차적으로 데이터 수집과 클리닝 작업을 진행해 왔다. 이번 LPLV 완료 이후 남은 데이터 정리와 통계·분석 작업을 진행할 예정이다.
SEER-2는 신경영양성각막염 환자를 대상으로 RGN-259의 각막 상처 치유 효과와 안전성을 평가하는 글로벌 임상 3상이다. 미국 41개 병원과 이탈리아·스페인·폴란드 등 유럽 3개국 9개 병원을 포함해 총 50개 의료기관에서 진행됐다.
리젠트리는 임상시험수탁기관(CRO)이 제시한 데이터 정리와 분석 일정을 토대로 오는 11월 중 톱라인 결과 도출을 목표로 하고 있다.
RGN-259는 재생 촉진 단백질인 티모신 베타4(Thymosin Beta 4)를 주성분으로 하는 점안제 형태의 신약 후보물질이다. 회사는 각막 상처 치유와 신경 재생 등을 촉진하는 기전을 기반으로 신경영양성각막염 치료제로 개발하고 있다.
신경영양성각막염은 각막 신경 손상으로 각막 감각과 자연적인 치유 능력이 저하되는 희귀 퇴행성 안과질환이다. 질환이 진행되면 지속적인 각막 상피 결손과 궤양이 발생할 수 있고 심한 경우 각막 천공이나 시력 손상으로 이어질 수 있다.
HLB테라퓨틱스 관계자는 "이번 LPLV 완료로 SEER-2의 환자 대상 임상 절차를 모두 마치고 결과 도출을 위한 최종 단계에 진입했다"며 "남은 데이터 정리와 분석 작업을 진행해 톱라인 결과를 확인할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com