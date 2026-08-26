홈플러스, 한우·한돈 최대 50% 할인…계란 3990원

AI 핵심 요약beta
- 홈플러스가 27일부터 한우·한돈 최대 50% 할인행사를 연다.
- 미국산 계란 30구를 3990원에 내놓고 꽃게·삼겹살도 할인한다.
- 4대 카드·앱 회원 혜택을 더해 재개장 후 행사를 확대했다.
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앱 회원 쿠폰 혜택
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 홈플러스는 한우와 한돈을 최대 50% 할인하고 미국산 계란 30구를 3990원에 판매하는 '홈플 is Back' 세 번째 행사를 오는 27일부터 진행한다고 26일 밝혔다.
이번 행사는 재개장 이후 지난 2주간 진행한 행사에서 고객 반응이 좋았던 상품을 중심으로 구성했다.
마이홈플러스 멤버를 대상으로 한우는 오는 27일부터 30일까지, 한돈 일품포크 돼지고기 전 품목은 오는 28일부터 30일까지 최대 50% 할인한다. 온라인 판매는 제외된다.
미국산 백색 신선란 30구는 3990원에 판매한다. 1인당 하루 2판으로 구매 수량을 제한하며 서귀포점은 행사에서 제외한다. 냉수마찰 기절꽃게는 100g당 990원에 선보인다.
오는 27일부터 30일까지 보먹돼 꽁꽁 냉동 삼겹살은 50% 할인한 100g당 990원에 판매한다. 전복 특대와 부산 간고등어도 50% 할인하고 복숭아 전 품목과 영암 무화과는 5000원 할인한다.
신한·삼성·KB국민·우리카드로 결제하면 햇사과와 국산 포도 전 품목을 5000원 할인한다. 국내산 감자 2kg과 깐마늘 500g은 각각 2000원 할인한 4990원에 판매한다.
된장과 고추장, 식용유 등 양념류를 비롯해 제과·유제품·음료·화장지 등은 브랜드에 따라 1+1로 판매한다.
오는 27일부터 30일까지 마이홈플러스 앱 회원이 행사 상품을 4대 카드로 6만원 이상 결제하면 4000원 할인 쿠폰을 제공한다. 점포별 취급 품목과 재고는 다르며 일부 행사는 조기 종료될 수 있다.
kji01@newspim.com