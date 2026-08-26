전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.26 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 글로벌경제

속보

더보기

"부당 세감면 환수 조치 강화에 中 상장사들 당혹…5년치 토해냈다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 중국 당국이 26일 부당 세감면을 추징해 상장사 실적을 흔들었다.
  • 올 상반기 100곳 넘는 기업이 77억위안 이상 추징당했다.
  • 지방 재정난 속 세제 혜택 축소와 집행 강화가 이어졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 중국 당국이 기업들에 대한 세감면 정책을 점검하고 부당 세금혜택을 대대적으로 추징하면서 본토 상장사들의 실적이 크게 흔들리고 있다고 26일 블룸버그가 보도했다.

블룸버그가 중국 상장사들의 공시를 분석한 결과, 올해 상반기 100개 이상의 상장사가 세금 환수와 납부 지연 가산금 등으로 총 77억 위안 가량을 추징당했다. 이는 시진핑 주석이 집권한 2012년 이후 14년 동안의 환수 총액을 웃도는 규모다.

일례로 헤이룽장농업(Heilongjiang Agriculture)은 2021년까지 소급 적용된 임차 토지 관련 법인세 감면 혜택 문제로 세금 추징을 받았다. 추징액은 작년 연간 순이익의 120%에 달했다.

지난 20년간 적자를 낸 적이 없던 회사는 세금 추징 때문에 올해 상반기 약 5억3700만 위안의 순손실을 예상했다. 해당 추징 사실이 처음 공시됐던 6월 헤이룽장농업(600598) 주가는 이틀 연속 가격제한폭(10%)까지 하락했고 사흘 동안 시가총액 5분의 1이 사라졌다.

이번 조치는 개별 기업의 탈세나 회계부정 문제라기보다, 중앙정부가 지방정부의 경쟁적인 세금 우대 정책을 정비하는 과정에서 생겨난 현상이다.

지방정부는 그간 투자 유치와 성장률 목표 달성을 위해 세환급, 보조금 지급 등의 재정 지원책을 폈다. 이는 전기차와 태양광 등 미래 선도 산업 육성에 기여했지만 지방의 재정 악화를 심화시키고 과잉 중복투자의 위험을 높였다.

이번 중앙 정부의 추징 대상에는 세감면의 부당 적용, 과도한 부가가치세 공제, 우대 법인세율 적용 자격의 취소 등이 포함됐다.

중궁 정부가 기업들을 대상으로 환수한 부당 세감면액이 2026년 들어 급증했다 [사진=블룸버그]

중신증권 분석에 따르면 중국 A주 상장사의 약 64%가 법인세 우대세율을 적용받아 왔다. 중앙정부의 세감면 정비와 부당 세제혜택 환수 조치가 기업 실적 리스크로 번질 수 있다는 우려가 나오는 이유다.

실제 블룸버그에 따르면 상장사 중 일부는 상반기 이익을 크게 웃도는 추징 부담을 떠안았다.

전자제품 유통업체 선전 아이스디(Shenzhen Aisidi )는 세금 관련 비용이 상반기 순이익의 6배를 넘었다. 세금 부담이 가장 컸던 10개 기업은 6월 말 기준 전체 상장사 추징액의 70% 이상을 차지했다.

전술했던 헤이룽장농업을 비롯해 국유 광물·에너지·기술기업인 윈난퉁예(Yunnan Coppe)와 우시타이지산업( Wuxi Taiji Industry), 민영 안과병원 프랜차이즈인 아이얼안과그룹(Aier Eye Hospital Group)등이 여기에 해당한다.

이를 두고 해당 기업들은 증권거래소 공시를 통해 "세무당국의 요구에 따른 자체 점검 과정에서 문제가 발견됐다"고 설명했는데, 상당수 기업은 행정처벌이 부과된 것은 아니라고 강조했지만 과거 혜택을 회계상 비용으로 처리해야 하면서 실적 충격을 피하기 어려운 상황이다.

이번 세무 집행 강화의 배경에는 지방정부 재정난이 자리한다. 내수 둔화로 세수는 2023년 고점 이후 감소세를 나타냈고, 과거 지방정부의 핵심 재원인 토지사용권 매각 수입도 두 자릿수 감소세를 이어가고 있다.

시진핑 중국 국가주석이 지난 3월 개최된 전인대에서 발언하고 있다.[사진=중국신문사]

한편 중앙정부의 세무집행 강화를 시스템적으로 뒷받침하고 있는 것은 일명 '금세공정(金税工程 : Golden Tax IV)'이다. 중국은 2021년부터 세무 정보를 은행·세관·시장감독·공안·결제 플랫폼 데이터와 연계하는 시스템을 구축해 왔는. 지난해 전국 전자송장 체계가 사실상 완성되면서 기업 거래에 대한 당국의 파악 능력이 크게 강화됐다는 평가가 나온다.

이 시스템은 세금 과소납부나 우대정책 적용상의 문제를 포착한 뒤 기업에 자진 점검을 요구하고, 필요할 경우 조사를 병행하는 방식으로 운용된다. 현지의 한 세무 당국 관계자는 지난해 말 이후 집행 강도가 눈에 띄게 높아졌다고 설명했다.

블룸버그는 전문가들 말을 빌어 "중국의 정책 무게중심이 리커창 전 총리 시절의 감세와 기업지원 기조에서 세입기반 확충과 정책 효율화로 이동하고 있다"고 분석했다.

수출 환급 혜택도 줄이고 있다. 중앙 당국은 지난 4월부터 태양전지와 배터리 관련 제품을 포함한 수백 개 품목의 수출세 환급을 폐지하거나 축소했다. 올 들어 신에너지차 구매에 따르는 세제 혜택도 절반으로 줄였다.

osy75@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이준석, 개혁신당 대표 사퇴 [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 6·3 지방선거 패배 등에 대한 정치적 책임을 지고 당대표직 사임 기자회견을 하고 있다. 2026.08.26 jk31@newspim.com   2026-08-26 09:20
사진
음식점도 Npay 31일부터 결제 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 오는 31일부터 네이버페이(Npay) 매장결제를 음식점으로 확대한다. 네이버에서 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 등록한 Npay 결제수단으로 실제 식사대금을 결제하고, 예약 취소나 노쇼가 발생하면 같은 결제수단으로 취소수수료도 낼 수 있게 된다. 네이버는 이를 위해 스마트플레이스 사업주 이용약관을 개정해 음식점 예약·결제와 취소수수료 청구 관련 조항을 신설했다. 취소수수료 결제가 최종 실패하면 네이버가 음식점에 해당 금액을 대신 지급하는 방안도 약관에 담겼다. 기사 이해를 돕기 위한 이미지 [AI 일러스트=서영욱 기자] ◆ 음식점에서 식사 후 "네이버로 결제할게요" 26일 네이버에 따르면 오는 31일부터 'Npay 매장결제' 적용 대상을 기존 미용실에서 음식점으로 확대한다. 이에 따라 네이버를 통해 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 카드 등 Npay에 등록한 결제수단을 미리 지정해 두고, 식사를 마친 뒤 해당 결제수단으로 식사대금을 결제할 수 있다. 이용자가 식사를 마친 뒤 별도로 결제수단을 선택할 필요가 없게 된다.  네이버에서 음식점을 검색하고 지도에서 매장 정보를 확인한 뒤 예약하는 데 이어 실제 식사대금 결제까지 네이버 안에서 연결되는 구조가 완성된 것이다. 네이버 입장에서는 검색·지도와 예약에서 끝났던 이용자와의 접점을 실제 거래가 발생하는 오프라인 결제 단계까지 확대할 수 있다. Npay 매장결제는 음식점의 노쇼(No-show·예약 부도)를 줄이는 수단으로도 활용된다. 이용자가 예약할 때 Npay 결제수단을 미리 등록하는 만큼 예약 취소나 노쇼가 발생하면 음식점이 사전에 정한 기준에 따라 해당 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있다. 예약 단계에서 일정 금액을 먼저 받는 기존 예약금 방식과 달리 실제 취소나 노쇼가 발생했을 때만 수수료를 사후 청구하는 방식이다. 음식점은 예약금을 일일이 받고 환불하는 부담을 줄이면서 노쇼에 따른 손실에 대응할 수 있고, 이용자 역시 예약 때마다 돈을 미리 내야 하는 부담을 덜 수 있다. 취소수수료 청구가 실패했을 경우를 대비한 장치도 마련했다. 결제수단의 유효성이나 한도 등의 문제로 결제가 이뤄지지 않으면 재결제를 시도하거나 이용자에게 결제수단 변경을 요청할 수 있다. 최종적으로 결제되지 않을 경우 별도 정책에 따라 네이버가 음식점에 취소수수료 상당액을 대위변제할 수도 있다. 이 경우 음식점이 이용자에게 갖는 채권과 관련 권리는 네이버로 이전된다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 스마트플레이스 기반으로 결제 확장…사업자·이용자 모두 잡는다 네이버가 이미 확보한 대규모 오프라인 사업자 기반은 Npay 매장결제를 확대하는 데 강점으로 꼽힌다. 스마트플레이스는 음식점 등 사업자가 네이버 검색·지도에 매장 정보를 노출하고 예약·주문 등 매장 운영 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼이다. 네이버는 오프라인 결제 가맹점을 새로 확보하는 대신 기존 스마트플레이스와 예약을 이용하는 음식점을 Npay 매장결제로 끌어올 수 있다. 검색·지도에서 음식점을 찾고 예약한 이용자가 결제까지 Npay를 이용하도록 연결할 수 있다는 점도 강점이다. 음식점에도 Npay 매장결제를 도입할 유인이 있다. Npay 주문·매장방문결제 수수료는 연 매출에 따라 0.8~2.9%로, 연 매출 3억원 이하 영세 사업자에게는 0.8%가 적용된다. 여기에 예약 때 등록한 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있어 노쇼에 따른 손실에도 대응할 수 있다. 소비자에게는 결제 편의와 포인트 혜택이 있다. 기존 헤어샵·네일샵의 Npay 매장방문결제는 결제액의 1%를 기본 적립하고, 통장 결제와 네이버플러스 멤버십 등을 더하면 최대 7%까지 적립된다. 음식점에도 같은 혜택이 적용될 경우 Npay 이용을 늘리는 유인이 될 수 있다. 네이버 관계자는 "Npay 매장결제는 예약 단계에서 결제수단만 등록하고 실제 결제는 매장 이용 후 이뤄지는 방식으로, 사업자는 예약 단계의 결제 부담 없이 고객을 받을 수 있어 예약 전환에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "이용자도 매장 이용 후 카운터에서 별도로 결제할 필요 없이 등록된 결제수단으로 간편하게 결제할 수 있어 사업자와 이용자 모두의 편의성이 높아질 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-08-26 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동