최진식 중견련 회장 "국민성장펀드, 산업 전반 균형 발전 촉진해야"

AI 핵심 요약beta
- 중견련 최진식 회장이 26일 국민성장펀드 유연성 확대를 촉구했다.
- 반도체·AI를 넘어 산업 전반 균형성장을 이끌어야 한다고 했다.
- 중견기업 투자와 스케일업 지원을 위한 정책금융 확대를 주문했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 사상 최대 규모로 추진되는 '국민성장펀드'의 성과를 극대화하기 위해서는 반도체나 인공지능(AI) 등 첨단전략산업을 넘어 산업 전반의 균형 발전을 촉진할 모멘텀을 구축하는 운용의 유연성을 제고해야 한다는 중견기업계 의견이 나왔다.
26일 중견기업연합회에 따르면, 최진식 한국중견기업연합회 회장은 이날 서울신라호텔에서 개최된 '박상진 한국산업은행 회장 초청 제191회 중견기업 CEO 오찬 강연회'에서 "중견기업은 물론 경쟁력 있는 기업들이 글로벌 기술 패권 경쟁에 효과적으로 대응할 수 있도록, 적극적인 신사업 진출과 투자 확대 전략 자산으로서 '국민성장펀드'의 접근성과 적시성을 대폭 강화해야 한다"라고 강조했다.
최 회장은 "2022년 25.6조 원에서 2024년 전체 자금 공급의 36.7%인 32.3조 원까지 중견기업 여신 지원 규모를 끌어올리는 등 중견기업의 성장 가능성과 혁신 역량에 주목한 산업은행의 정책 금융 지원 방향은 매우 바람직하다"라고 언급했다.
이어 "최고의 정책 금융 기관으로서, 성장 과정의 금융 비용 증가로 혁신 투자와 신성장 동력 발굴에 애로를 겪는 중견기업의 현실을 보다 폭넓게 살펴, 현장의 혁신을 견인할 '생산적 금융'의 모델을 제시해 주길 바란다"라고 당부했다.
이날 강연회는 대창, 디섹, 삼구아이앤씨 등 우수 중견기업 차세대 리더를 중심으로 '국민성장펀드'의 세부 운용 방안에 기반한 중견기업의 실효적인 스케일업과 미래 성장 동력 확보 전략을 모색하기 위해 마련됐다.
최 회장은 "대한민국 산업의 대도약을 위해서는 경제의 '허리'인 중견기업의 미래를 이끌 차세대 경영인의 혁신 의지와 풍부한 협력적 정책 금융의 시너지가 필수적"이라고 말했다.
이어 "항구적인 국가 발전의 토대로서 지속가능한 기업 성장 생태계가 조성될 수 있도록, 한국산업은행과의 긴밀한 소통을 토대로 '국민성장펀드'를 비롯해 중견기업의 과감한 투자와 스케일업을 효과적으로 지원할 다양한 정책 금융을 확대하는 데 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.
tack@newspim.com