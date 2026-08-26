대구서 TK신공항 25분에 간다…대구~경북 광역철도 예타 통과

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서대구역~의성역 연결하는 복선전철 신설

2021년 국가철도망 반영…5년 만 예타 통과

대구·경북 1시간 생활권 구축

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 대구경북통합신공항과 대구 도심을 철도로 연결하는 대구~경북 광역철도 사업이 타당성을 확보해 본격적인 사업 착수를 앞두게 됐다.

대구~경북 광역철도 사업개요 및 위치도 [자료=국토교통부]

국토교통부는 26일 대구~경북 광역철도 건설사업이 예비타당성조사를 통과했다고 밝혔다.

대구~경북 광역철도는 대구경북통합신공항 접근성을 높이고 대구와 경북을 하나의 생활권으로 연결하기 위해 추진하는 사업이다. 서대구역에서 중앙선 의성역까지 연결하며 64.97km 구간의 복선전철을 신설한다.

예타 기준 총사업비는 3조1813억원이다. 전체 사업구간은 서대구역에서 중앙선 의성역까지 70.06km이며 이 가운데 64.97km가 신설 구간이다.

사업은 2021년 7월 제4차 국가철도망구축계획에 반영된 데 이어 같은 해 8월 지방권 광역철도 선도사업으로 선정됐다. 2024년 6월부터 예비타당성조사를 진행해 이날 통과했다.

광역철도가 개통하면 대구경북통합신공항 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다. 현재 승용차로 62분가량 걸리는 서대구역~신공항 이동시간은 광역철도를 이용할 경우 25분으로 줄어든다.

대구와 경북 지역을 1시간 생활권으로 연결하는 효과도 기대된다. 국토부는 대구·경북 초광역 경제권 형성과 대경권 산업 발전을 뒷받침하고 5극3특 기반의 국토균형성장을 실현하는 핵심 교통망이 될 것으로 보고 있다.

예타가 마무리되면서 기본계획 수립과 타당성 평가, 기본·실시설계 등 후속 절차가 이어질 예정이다.

김태병 국토부 철도국장은 "이 사업을 통해 철도 교통 인프라 확충으로 대구·경북 초광역 경제권 형성, 대경권 산업 발전과 지방소멸 위기 극복 및 인구유출 방지 효과도 기대된다"며 "사업 추진이 시급한 만큼 기본계획 수립 및 타당성 평가, 기본·실시설계 등 후속 절차를 속도감 있게 추진하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 대구~경북 광역철도는 어떤 사업인가요?

A. 서대구역에서 중앙선 의성역까지 연결하는 광역철도 사업입니다. 전체 구간은 70.06km이며 이 가운데 64.97km 구간에 복선전철을 새로 건설합니다.

Q. 총사업비는 얼마나 투입되나요?

A. 예비타당성조사 기준 총사업비는 3조1813억원입니다. 2021년 제4차 국가철도망구축계획에 반영된 뒤 2024년 6월부터 예비타당성조사를 진행해 26일 통과했습니다.

Q. 광역철도가 개통되면 대구경북통합신공항까지 이동시간은 얼마나 줄어드나요?

A. 현재 승용차로 약 62분 걸리는 서대구역~신공항 이동시간이 광역철도 이용 시 약 25분으로 단축될 것으로 예상됩니다.

Q. 대구~경북 광역철도 건설로 기대되는 효과는 무엇인가요?

A. 대구와 경북을 1시간 생활권으로 연결하고 대구경북통합신공항 접근성을 높이는 효과가 기대됩니다. 국토부는 대구·경북 초광역 경제권 형성과 대경권 산업 발전, 지방소멸 위기 극복과 인구유출 방지에도 도움이 될 것으로 보고 있습니다.

Q. 예비타당성조사 통과 이후에는 어떤 절차가 진행되나요?

A. 기본계획 수립과 타당성 평가를 거쳐 기본·실시설계 등 후속 절차가 진행됩니다. 국토부는 사업 추진이 시급한 만큼 관련 절차를 속도감 있게 추진할 방침입니다.

chulsoofriend@newspim.com