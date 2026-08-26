신한투자증권, '어닝콜 라이브' 출시…"엔비디아 실적발표 한국어로 통역"

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 26일 슈퍼SOL에 어닝콜 라이브를 선보였다.
- 실시간 AI 통역으로 미국 기업 실적발표를 확인할 수 있다.
- 엔비디아 2분기 어닝콜부터 제공하고 서비스 확대할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
27일 새벽 엔비디아 실적발표로 첫 서비스 시작
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 26일 신한금융그룹 통합 앱 '슈퍼SOL'에서 미국 상장기업의 실적발표 컨퍼런스콜을 실시간으로 확인할 수 있는 '어닝콜 라이브(Earnings Call Live)' 서비스를 선보인다고 밝혔다.
어닝콜은 기업 경영진이 분기 실적 발표와 함께 주요 경영 성과와 향후 사업 전망 등을 투자자 및 애널리스트에게 설명하는 컨퍼런스콜이다.
슈퍼SOL 어닝콜 라이브는 실시간 음성 인식과 인공지능(AI) 기반 한국어 통번역 기능을 제공해 고객이 언어 장벽 없이 미국 기업의 실적발표 내용을 확인할 수 있도록 지원한다.
또한 해당 서비스는 주요 발언과 핵심 이슈에 대한 AI 분석 내용을 제공하고, 매출과 영업이익 등 주요 공시정보까지 한 화면에서 파악할 수 있도록 구성됐다. 다른 투자자들의 의견을 확인하고, 기업 전망에 대해 직접 투표할 수 있는 고객 참여 기능도 마련됐다.
어닝콜 라이브는 시가총액 상위 기업과 고객 관심도가 높은 미국 주식 종목을 중심으로 우선 제공되며, 첫 서비스는 한국시간 기준 27일 새벽 진행되는 엔비디아의 2분기 어닝콜이다.
신한투자증권은 향후 서비스 대상 기업을 확대하는 한편, 알림 기능과 해외 공시·뉴스 연계 기능 등을 추가해 어닝콜 라이브 서비스를 단계적으로 고도화할 예정이다.
해당 서비스는 슈퍼SOL '주식' 메뉴 내 배너를 통해 이용할 수 있으며, 신한 SOL증권에서도 앱 실행 팝업과 홈 화면 공지 사항을 통해 서비스에 접속할 수 있다.
신한투자증권 관계자는 "고객들이 언어 장벽 없이 미국 기업의 실적 발표 내용을 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 실시간 AI 통역과 분석 기능을 마련했다"며 "앞으로도 다양한 투자정보에 대한 고객 접근성과 편의성을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com