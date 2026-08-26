심평원, 심사평가정책연구소장에 오주환 서울대 교수 임명

AI 핵심 요약beta
- 건강보험심사평가원이 26일 오주환 교수를 소장에 임명했다.
- 심사평가정책연구소는 환자중심 성과평가 고도화에 나선다.
- 오 소장은 9월 1일 취임해 건강보험 가치중심 연구를 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"필수의료 자원 충분히 반영되도록"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 우리나라 의료 질과 비용효과성 등을 분석하는 심사평가정책연구소장에 오주환 서울대 의과대학 교수가 임명됐다.
건강보험심사평가원은 26일 심사평가정책연구소장에 오주환 서울대 의대 교수를 임명한다고 밝혔다.
심사평가정책연구소는 환자보고결과지표(PROM)와 환자경험지표(PREM)를 활용한 환자 중심 성과평가체계 고도화 등을 연구과제로 추진한다. 보험 등재 이후 실제 사용 환경에서의 효과·안전성과 비용효과성 등을 검토하는 의약품 사후관리 체계 연구와 심사·평가 제도 경험의 국제개발협력 및 보건의료 협력사업 연계 등도 중점 연구 과제다.
오 신임 연구소장은 보건의료정책 연구와 국제보건 분야에서 전문성을 갖춘 정책 연구자다. 서울대 의대 교수로 재직하며 보건의료체계, 건강형평성, 국제보건 등을 주제로 연구와 교육 활동을 수행하고 국내외 학술지에 다수의 연구 성과를 발표했다. 복지부 산정특례위원회 등 정부 위원회 등에서 활동했다. 오는 9월 1일 본원에서 직을 맡을 예정이다.
오 신임 연구소장은 "건강보험의 지속가능성을 높이기 위해서는 진료량 중심의 보상과 평가 체계를 환자에게 실제로 제공된 건강 성과와 가치 중심으로 발전시켜 나갈 필요가 있다"며 "심사·평가·지불제도 전반에서 국민이 체감할 수 있는 정책 성과를 만드는 연구를 추진하겠다"고 강조했다.
이어 "필수 의료와 지역의료 기반을 강화하기 위해 의료서비스 제공에 필요한 자원과 비용이 보상 체계에 보다 충실히 반영될 수 있도록 관련 연구를 수행하겠다"고 설명했다.
홍승권 심사평가원장은 "오 신임 연구소장은 의료 현장과 학계, 국제보건 분야에 대한 이해를 두루 갖춘 정책 연구자"라며 "심사평가정책연구소가 근거 기반의 연구를 통해 국민이 체감하는 보건의료정책 성과를 창출할 수 있도록 지원하겠다"라고 강조했다.
sdk1991@newspim.com