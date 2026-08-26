강릉시, '강릉 워케이션센터' 28일 개관

AI 핵심 요약beta
- 강릉시가 28일 강릉 워케이션센터 개관식을 연다
- 워케이션센터는 생활인구와 지역경제 활성화를 위해 조성했다
- 9월부터 운영하며 누구나 홈페이지로 사전 예약할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 오는 28일 강릉 워케이션센터 개관식을 갖는다.
강릉 워케이션센터는 지역 생활 인구를 증가시키고 지역경제를 활성화하기 위해 설계됐다. 이 센터는 운정동 484번지의 녹색도시체험센터 연수동 후면 녹지공간에 위치해 있으며 연면적 976.77㎡와 2층 규모다.
센터의 1층에는 30명이 함께 사용할 수 있는 개방형 업무공간이 마련돼 있다. 2층에는 팀 단위로 이용 가능한 전용 업무공간 3실과 회의실, 휴게공간, 공용공간이 있어 개인과 소규모 팀 모두 다양한 업무를 수행할 수 있다.
강릉 워케이션센터는 직장인뿐만 아니라 사업자와 프리랜서 등 누구에게나 열려 있으며 지역에 상관없이 이용 신청이 가능하다. 센터는 9월부터 운영될 예정이며 홈페이지를 통해 사전 예약이 필요하다.
김중남 강릉시장은 "강릉 워케이션센터가 일과 휴식이 조화롭게 이뤄지는 새로운 근무 문화의 공간이 되길 바라며 지역경제 활성화에 기여할 것을 기대한다"며 "안정적인 운영과 다양한 프로그램을 제공해 강릉만의 워케이션 환경을 조성할 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com