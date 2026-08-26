컬리, 8월 패션위크…여름 상품 최대 85% 할인

AI 핵심 요약beta
- 컬리는 26일 31일까지 8월 패션위크를 열고 최대 85% 할인한다.
- 여름 상품 정리와 F/W 신상품을 함께 선보이며 브랜드별 추가 할인도 적용했다.
- 앱에서는 매일 오전 11시 50% 할인 쿠폰을 선착순 지급한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
매일 50% 쿠폰 선착순
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 컬리는 오는 31일까지 '8월 패션위크' 기획전을 열고 여름 상품과 가을·겨울(F/W) 신상품을 최대 85% 할인 판매한다고 26일 밝혔다.
여름 상품 정리 행사에서는 티세르의 '마리나 시어서커 커플 반팔 잠옷', 울랄라 파자마의 '밀라 반팔 남성페어', 모노앳디의 '쉐리아 시어서커 스트링 반팔 원피스' 등을 선보인다.
마른파이브와 라페어, 슬로우롤리, 어나더디 등 행사 참여 브랜드 상품은 1개만 구매해도 30% 할인받을 수 있다. 할인액은 최대 5만원이다.
신규 입점 브랜드인 '하성민기업'과 '마리끌레르' 상품에도 같은 할인 혜택을 적용한다.
가을·겨울 신상품으로는 스타일리스트 한혜연이 컬리 패션 콘텐츠에서 소개한 오브오브의 아우터와 니트, 어라운드율과 이너프원, 슬로우롤리 등의 상품을 판매한다. 해당 브랜드에는 최대 6만원 한도의 12% 중복 할인 쿠폰을 지급한다.
행사 기간 컬리 앱에서는 매일 오전 11시부터 50% 할인 쿠폰을 선착순으로 지급한다.
kji01@newspim.com