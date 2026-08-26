아이씨에이치, 글로벌 전기차 기업에 휴머노이드 로봇에 PU 폼 공급

AI 핵심 요약beta
- 아이씨에이치가 26일 휴머노이드 로봇용 PU 폼 양산 납품을 시작했다.
- 해당 소재는 손가락과 손목 관절의 충격·진동을 흡수하는 역할을 한다.
- 회사는 모바일 소재 기술을 바탕으로 로봇용 소재 사업을 확대했다.
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충격·진동 흡수·반복 압축 안정성 확보
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 첨단 전자소재 전문기업 아이씨에이치가 글로벌 전기차 기업의 휴머노이드 로봇에 들어가는 고기능 폴리우레탄(PU) 폼 소재의 양산 납품을 시작했다.
26일 아이씨에이치에 따르면 이번에 공급하는 고기능 PU 폼은 휴머노이드 로봇의 손가락과 손목 등 관절 부위에 탑재된다. 로봇 구동 과정에서 발생하는 충격과 진동을 흡수하고 반복 압축에 따른 변형을 줄이는 역할을 한다.
아이씨에이치는 모바일 소재 사업에서 확보한 경량 설계 기술과 양산 경험을 바탕으로 해당 제품을 개발했다. 회사는 고객사의 품질평가를 거쳐 수주한 뒤 이달부터 양산 납품을 시작했다.
아이씨에이치는 이번 공급을 계기로 기존 모바일 중심의 소재 사업을 휴머노이드 로봇 분야로 확대할 예정이다. 회사 측은 경량화와 반복 동작에 따른 내구성이 필요한 휴머노이드 로봇에서 고기능성 PU 폼 적용이 늘어날 것으로 보고 있다.
모바일 소재 부문에서는 삼성전자의 '갤럭시 Z 폴드8'과 '갤럭시 Z 플립8'에 전자파간섭(EMI) 가스켓과 고기능성 폼 소재를 공급하고 있다. 애플 폴더블 제품에는 폴리에틸렌(PE) 폼 기반 완충 솔루션이 채택됐다.
아이씨에이치의 주요 제품은 온디바이스 인공지능(AI) 기기의 전자파를 차단하는 무선주파수(RF) 가스켓과 부품 보호용 PU·PE 기반 고기능성 완충 폼 등이다.
회사 관계자는 "고객사의 품질평가를 거쳐 수주한 휴머노이드 로봇용 소재를 이번 달부터 본격적으로 납품하기 시작했다"며 "이번 공급을 계기로 휴머노이드 로봇용 소재를 신성장동력으로 키워 나갈 것"이라고 말했다.
이어 "모바일과 휴머노이드 로봇 분야의 공급 확대를 기반으로 기업가치 제고에 나설 것"이라고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com