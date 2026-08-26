씨피시스템, 100억원 규모 CB 발행…제2공장 시설투자

AI 핵심 요약beta
- 씨피시스템이 26일 100억원 규모 CB 발행을 결정했다
- 조달 자금은 전액 제2공장 설립 시설투자에 투입한다
- 신규 공장 가동 시 생산능력은 기존의 3배로 확대된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 첨단산업용 케이블체인 전문기업 씨피시스템은 100억원 규모의 제2회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 26일 밝혔다. 조달한 자금은 전액 제2공장 설립에 필요한 생산설비 등 시설투자에 사용할 예정이다.
이번 CB의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 전환가액은 공시 규정에 따른 기준주가 대비 140%인 주당 5106원으로 정해졌다. 기준주가보다 40% 높은 수준이다.
주가 하락 시 전환가액을 낮추는 리픽싱 조항은 적용하지 않았다. 발행액의 최대 50%에 대해서는 콜옵션(Call Option)을 설정했다.
이번 CB에는 총 14개 펀드가 투자에 참여했다. NH투자증권과 KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 삼성증권 등이 관련 펀드의 신탁업자 지위로 참여했으며 해당 펀드들은 다수 전문 자산운용사가 운용한다.
씨피시스템은 앞서 부산 기장군 소재 토지와 건물 양수를 결정하고 제2공장 구축을 확정했다. 회사는 신규 공장이 가동되면 전체 생산능력(CAPA)이 기존 대비 약 3배 수준으로 확대될 것으로 예상하고 있다.
제2공장에서는 'G-클린체인'과 로봇용 케이블체인 '로보웨이(RoboWay)' 등 주요 제품의 생산 확대와 신규 수요 대응을 추진할 예정이다.
회사는 국내외 반도체 생산설비 투자와 산업용 로봇·자동화 설비, 조선 등으로 케이블체인의 적용 분야가 확대될 것으로 보고 있다. 제2공장을 통해 생산능력과 공급 대응력을 높이고 전방산업별 수요에 맞춰 신규 고객과 적용 분야를 확대한다는 계획이다.
씨피시스템 관계자는 "회사의 성장성과 제2공장 증설 이후 사업 확대 가능성을 바탕으로 주주가치를 고려한 조건으로 투자 재원을 확보했다"며 "한국과 중국을 중심으로 확대되는 주요 제조사들의 설비투자에 대응하고 신규 고객과 적용 분야를 확대해 중장기 성장 기반을 강화하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com