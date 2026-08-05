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[업무보고] 교육부, 지역국립대 전액 장학금 검토…'서울대 10개 만들기' 본격화

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AI 핵심 요약

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  • 교육부가 5일 지역균형 장학금 도입을 검토하고 업무계획을 추진했다.
  • 교육부는 서울대 10개 만들기와 지역대학 지원 확대를 본격화했다.
  • AI·문해력 강화와 교원 보호, 무상교육 확대도 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지역국립대 신입생 등록금 지원…지역 사립대 장학금 확대
거점국립대 3곳 우선 선정…AI·반도체 인재 양성 체계 강화
문해력 진단 확대·AI 평가시스템 도입…교권 보호장치 보강

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부가 지역 대학 진학생을 위한 지역 균형 장학금 도입을 검토하고 '서울대 10개 만들기'를 포함한 2026년 하반기 업무계획을 본격 추진한다. 지방 국립대 학생을 대상으로 한 국가장학금을 크게 늘리고 지역 사립대 우수 학생에 대한 지원도 확대한다.

교육부는 5일 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령 주재 하반기 업무보고에서 이 같은 내용을 발표했다.

최교진 교육부 장관이 9일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 '10대 청소년 자살예방 범정부 추진 대책'을 발표하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

교육부는 우선 '서울대 10개 만들기'를 본격화한다. 올해 3개 거점국립대를 먼저 선정해 지역 성장엔진과 인공지능(AI) 분야를 연계한 브랜드 단과대와 융합연구원을 지원한다.

지방 이전 기업의 인력 수요에 맞춰 대학 정원 제도도 손본다. 대학과 지역 기업이 협약을 맺고 필요한 인재를 신속하게 키울 수 있도록 지역협약정원제도와 인재양성신속트랙제를 새로 만든다. AI·반도체 분야 마이스터고를 확대하고 산업기사·기사 등 상위 국가기술자격 취득을 돕는 자격 특화 특성화고도 신설한다.

지역 청년을 위한 지원도 강화한다. 교육부는 지역 대학 진학생을 위한 지역 균형 장학금 도입을 검토하고 지방 국립대 학생 대상 국가장학금을 대폭 확대한다. 지역인재장학금은 지역 사립대에 진학하는 우수 학생까지 지원을 넓힌다. 학생의 취업을 보장하는 채용조건형 계약학과도 지역대학 중심으로 확대한다.

AI와 문해력 교육도 강화한다. 모든 과학고 20개교와 영재학교 8개교에 AI 심화연구반을 신설하고 AI 거점대를 중심으로 학·석·박사 통합과정을 확산한다. 비전공 대학생도 AI 교육을 받을 수 있도록 기본교육과정을 확대하고 대학의 AI 공동구독도 지원한다.

문해력 교육은 2027년부터 강화한다. 기존 기초학력진단검사의 읽기·쓰기 영역을 문해력 중심으로 넓히고 초등학교 3·4학년, 중학교 1학년, 고등학교 1학년을 독서 집중 학년으로 운영한다.

서·논술형 평가도 단계적으로 확대한다. 교육부는 2029년까지 AI 평가 지원시스템을 구축하고 학교와 시·도교육청, 국가로 이어지는 내신 평가 모니터링 체계를 개선한다. 평가 전문인력 국가인증제 도입도 추진한다.

교원의 교육활동 보호 장치도 보강한다. 교육부와 시·도교육청의 관련 조직과 기능을 강화하고 학교 민원대응팀과 교육지원청 학교민원대응지원팀 설치를 법제화한다. 악성 민원은 교육지원청이 직접 처리하도록 할 계획이다.

유아 무상교육·보육은 2027년 3~5세로 확대한다. 올해 초등학교 3학년에게 지급한 연 50만원의 방과후 프로그램 이용권은 내년부터 4학년까지 넓힌다. 해외 한국어반은 2030년까지 70개국으로 확대하고 한국어능력시험 응시 규모도 100만명까지 늘린다.

2026년 하반기 교육부 업무보고 주요 내용. [AI 일러스트=챗GPT]

설세훈 교육부 기획조정실장은 교육부 출입기자단 브리핑에서 지역 장학금과 관련해 "지역 국립대 학생에 대한 전액 장학금을 추진하고 지역인재장학금을 개편해 지역 사립대 우수 학생에 대한 지원도 확대하겠다"며 "채용조건형 계약학과도 지방대 중심으로 확대해 수도권보다 많은 혜택이 가도록 지원하겠다"고 설명했다.

구체적인 재정 규모에 대해서는 "2027년 기준 대상이 약 6만4000명이고 2000억원 정도의 자금이 필요할 것으로 생각한다"며 "기존 국가장학금과 대학 장학금이 있어 구체적인 수요는 더 확인해야 한다"고 설명했다. 

AI 공동구독과 관련해서는 "대학생들이 부담 없이 AI를 충분히 활용할 수 있도록 지원할 예정"이라며 "전체 대학을 대상으로 생각하고 있다"고 말했다. AI 평가 지원시스템에 대해서는 "수능 개편을 상정한 것은 아니다"라며 "서·논술형 평가를 적극 지원하기 위한 시스템 구축의 완성 연도를 2029년으로 잡은 것"이라고 설명했다.

최교진 교육부 장관은 "모든 국민이 미래를 꿈꿀 수 있게 든든히 뒷받침하는 것이 교육의 기본"이라며 "교육을 통한 기본사회 실현과 대체불가 인재강국 도약을 위해 총력을 다하겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com

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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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