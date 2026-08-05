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[업무보고] 李 대통령 "수능 킬러문항, 사회적 낭비…학생 창의성 저해"

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령이 5일 수능 킬러문항과 오지선다 평가가 불필요한 경쟁과 사교육을 초래해 아이들을 망친다고 비판했다.
  • 차정인 국가교육위원장과 최교진 장관은 수능 객관식 위주 체제가 사고력·창의성 함양에 한계가 있다며 논·서술형 평가 확대와 대입제도 변화를 논의했다.
  • 이 대통령은 AI 시대에는 정답 선택보다 질문·구상·표현 능력이 중요하다며 규격화 교육을 버리고 독창적 인재를 키워야 한다고 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교육부·국교위 업무보고서 경쟁적 평가 방식 비판
"선발 편의 위해 객관식 반복…초보 컴퓨터 연습"
차정인 "논·서술형 평가로 사고력·창의성 길러야"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 이재명 대통령이 대학수학능력시험(수능)의 '킬러문항'과 오지선다형 평가가 학생들을 불필요한 경쟁으로 내몰고 사회적 낭비를 초래한다고 지적했다. 인공지능(AI) 시대에는 정답을 고르는 능력보다 질문하고 새로운 생각을 표현하는 능력이 중요하다며 규격화된 인재를 길러내는 현행 교육은 "교육이 아니라 아이들을 망치는 것"이라고 비판했다.

이 대통령은 5일 청와대 영빈관에서 열린 교육부·국가교육위원회 업무보고에서 수능의 변별력 확보 방식과 객관식 중심의 평가 체제를 집중적으로 짚었다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 '샌프란 AI 선언'을 발표하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.26 photo@newspim.com

이 대통령은 "교육 당국이 평가 과정에서 의심받지 않고 학생들을 확실하게 나누려고 웬만하면 객관식으로 시험을 치른다"며 "그러다 보니 굳이 배우지 않아도 될 특이한 내용까지 모든 가능성에 대비해 공부하게 한다"고 지적했다.

그러면서 "결국 선발 기준과 변별력을 확보하려고 문제를 어렵게 내는 것 아니냐"며 "학생을 위해서라기보다 선발하는 쪽의 편의와 안전성을 위한 것이라고 보는 게 맞느냐"고 물었다.

차정인 국가교육위원장은 그런 측면이 있다고 인정하며 "수능이 32년 동안 시행되면서 기존 기출문제를 피하고 정상적인 문제를 출제하는 데 한계에 부딪혔다. 상위권을 가르기 위한 킬러문항이 나오고 있으며 문제가 완전히 해소됐다고 보기는 어렵다"고 답했다.

이 대통령은 이 같은 평가 방식이 불필요한 사교육과 학습 경쟁을 부추긴다고 봤다. 그는 "객관식 시험에 대비하려고 모든 영역을 공부하게 하는 것은 사회적 낭비"라며 "어른들이 편하게 채점하고 학생을 분류하기 위해 아이들을 희생시키는 것"이라고 비판했다.

특히 AI 시대에는 정답을 빠르게 찾는 능력보다 좋은 질문을 만들고 새로운 생각을 표현하는 능력이 중요하다고 강조했다.

이 대통령은 "이제 질문만 하면 프로그램이 사람보다 훨씬 더 답을 잘해주는 시대가 됐다"며 "주어진 보기 가운데 정답을 고르는 일은 초보적인 컴퓨터도 쉽게 할 수 있다"고 꼬집었다.

그러면서 "필요 없는 것을 가르치고 아이들을 규격화하고 있다"며 "세상은 독창적이고 창의적이며 개성 있는 사람을 원한다. 이런 시대에 똑같은 사람을 키워내는 교육을 계속하는 것은 교육이 아니라 망치는 것 같다"고 강하게 비판했다.

차 위원장도 현행 수능 체제가 학생들의 사고력과 창의성을 기르는 데 한계가 있다고 진단했다.

그는 "학생들은 고등교육에 들어가기 직전까지 오지선다형 객관식 문제를 무한히 반복해서 푸는 훈련을 하고 있다"며 "최상위권 학생들이 잘하는 것도 문제의 유형을 익혀 빠르게 푸는 것"이라고 설명했다.

그러면서 "이런 훈련은 학생의 지적 능력을 넓히지 못하고 사고력이나 창의성을 기르지도 못한다"며 "아이들이 고생하더라도 의미 있는 고생을 해야 한다"고 강조했다.

차 위원장은 대안으로 논·서술형 평가 확대를 제시했다. 객관식 시험이 남이 만들어 놓은 정답을 고르는 방식이라면 논·서술형 평가는 학생이 자신의 생각을 직접 쓰도록 하는 방식이라는 설명이다.

그는 "수능에 논·서술형 평가를 도입하면 학교 수업과 학생들의 학습 방향도 바꿀 수 있다"며 "대입제도의 힘을 활용해 학교 교육을 변화시켜야 한다"고 주장했다.

이 대통령은 논·서술형 평가도 주어진 문제에 답하는 방식에 머물러서는 안 된다고 지적했다. 그는 "누군가 내준 과제를 푸는 일은 컴퓨터나 AI에 시키면 된다"며 "무엇을 질문할 것인지, 무엇을 구상할 것인지, 세상에 없는 새로운 생각을 어떻게 표현할 것인지를 배워야 하지 않느냐"고 반문했다.

최교진 교육부 장관은 "초등학교와 중학교에서는 학생들이 문제의식을 갖고 질문하며 함께 해결책을 찾는 수업이 많이 발전했다"면서도 "중학교 3학년 이후에는 대학입시라는 큰 과제 때문에 다시 원래 방식으로 돌아가는 상황"이라고 설명했다.

그러면서 "대입제도 변화는 필요하지만 매우 민감한 문제"라며 "국민적인 숙의 과정을 거쳐 단계적으로 변화해야 한다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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