수능 절대평가·논술형 도입 보도에…국교위 "대입 개편안 확정 안 돼"

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"대입특위서 여러 방안 검토 중"

현장·국민 의견 수렴 후 발전계획 반영

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 국가교육위원회는 수능 전 과목 절대평가와 서술·논술형 문항 도입 등 현재 거론되는 대입제도 개편 방안이 아직 확정되지 않았다고 3일 밝혔다.

국교위는 대학수학능력시험(수능)의 모든 과목을 절대평가로 전환하고, 수능에 서·논술형 문제를 도입하는 내용의 대입 제도 개편을 추진하고 있다는 언론 보도와 관련해 "현재 대입제도 개편안은 확정된 바 없다"고 설명했다.

2026학년도 대학수학능력시험이 실시된 13일 오전 서울 영등포구 여의도여자고등학교에서 입실시간이 종료되자 관계자들이 출입문을 닫고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

국교위는 현재 2028년부터 2037년까지 적용할 국가교육발전계획을 수립하고 있으며 이 계획에는 대입제도 개편 방향도 담길 예정이다. 국교위는 오는 10월 말까지 국가교육발전계획 시안(2028~2037)을 마련한 뒤 교육계와 각계 의견을 수렴하는 공론화 과정을 거쳐 내년 3월 최종안을 확정할 계획이다.

국교위는 미래사회에 대응할 대입제도 방향을 마련하기 위해 대학입학제도 특별위원회도 운영하고 있다. 특위는 지난해 12월 출범했으며 올해 12월까지 전문가들과 함께 대입제도 관련 의제와 여러 방안을 검토할 예정이다.

현재 논의는 특위 차원의 검토 단계다. 수능 평가 방식이나 서술·논술형 문항 도입을 포함해 최종 결정된 사항은 없다는 것이 국교위의 설명이다.

국교위는 특위 논의가 마무리되면 결과를 보고서로 정리해 보고할 예정이다. 이후 교육현장과 국민 의견을 수렴해 현재 수립 중인 국가교육발전계획에 관련 내용을 반영할 방침이다.

국교위 관계자는 "대학입학제도 특별위원회 논의를 심도 있게 이어가고 교육현장과 국민의 의견도 충실히 수렴하겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com