전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.03 (월) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

HLB그룹, 새 그룹 아이덴티티 선포

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • HLB그룹이 3일 새 그룹 아이덴티티 GI를 선포했다.
  • 새 GI는 혁신·연결·확장을 핵심 가치로 삼았다.
  • HLB그룹은 GI·HLB WAY로 전 계열사 성장 기반을 마련할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

혁신·연결·확장 가치 담아 조직문화 개편

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB그룹이 새로운 그룹 아이덴티티(GI)를 선포했다고 3일 밝혔다. 'Human Life Better'라는 그룹 철학을 담은 이번 GI는 바이오와 헬스케어, 반도체, 유통 등으로 성장해 온 그룹의 정체성과 방향성을 재정립한 것이다.

서울 강남구 HLB 학동 사옥에서 열린 GI 선포식에는 진양곤 의장과 김태한 바이오 부문 총괄 회장을 비롯한 주요 경영진과 임직원들이 참석했다.

회사에 따르면 새 GI의 핵심 가치는 한계를 뛰어넘는 혁신(Innovation), 서로 다른 역량을 연결해 새로운 가치를 창출하는 연결(Connection), 그리고 그 가치를 더 넓은 세상으로 확장하는 확장(Expansion)이다.

3일 서울 강남구 HLB 학동 사옥에서 열린 HLB그룹 GI 선포식에서 HLB그룹 진양곤 의장, 김태한 바이오 부문 총괄 회장을 비롯한 임직원들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=HLB그룹]

GI 로고의 'H(Human)'는 서로 마주 보고 손을 맞잡은 두 사람의 형상으로 사람과 기술, 기업과 사회를 연결하는 개방성과 포용의 가치를 표현했다. 'L(Life)'은 삶을 지탱하는 기반과 지속적인 성장의 흐름을, 'B(Better)'는 열린 구조를 통해 앞으로 채워 갈 가능성과 끊임없는 혁신을 상징한다. 대표 색으로는 강렬한 에너지와 역동적인 생명력을 나타내는 마그마 컬러를 적용했다.

HLB그룹은 이날 혁신·연결·확장의 가치를 조직문화와 일하는 방식으로 구현하기 위한 'HLB WAY'도 함께 선언했다. HLB WAY는 실패를 두려워하지 않는 도전 정신을 바탕으로 새로운 가능성을 현실로 만들고, 사람과 기술, 계열사와 산업을 연결해 더 큰 가치를 창출하며, 이를 더 넓은 세상으로 확장해 'Human Life Better'를 실현하겠다는 그룹의 철학과 의지를 담고 있다.

김태한 바이오 부문 총괄 회장은 "모든 계열사와 임직원이 하나의 목표를 향해 함께 나아갈 때 HLB그룹은 더욱 강한 기업으로 성장할 수 있을 것"이라며 "HLB그룹은 글로벌 바이오 기업으로 도약하는 중요한 변곡점에 서 있으며, 간암과 담관암 신약을 중심으로 글로벌 시장에서 의미 있는 성과를 창출해 새로운 도약을 이끌어 가겠다"고 말했다.

진양곤 의장은 "HLB그룹의 정체성은 특정한 성과나 순간이 아니라 끊임없이 도전하고 서로를 격려하며 더 나은 미래를 향해 나아가는 여정 속에 있다"며 "오늘 선포하는 GI가 HLB그룹의 새로운 출발점이자 앞으로 우리가 함께 만들어 갈 더 큰 도전과 성장의 상징이 되기를 바란다"고 말했다.

한편 HLB그룹은 새 GI와 HLB WAY를 바탕으로 인사와 조직문화, 리더십과 경영 전반에 공통의 가치와 성장 방식을 정착시켜 모든 계열사가 하나의 방향 아래 함께 성장하는 기반을 마련해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한낮 39도 극한 폭염 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어질 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국 대부분 지역에 발효된 폭염특보가 계속되는 가운데 한낮 최고기온은 39도까지 오를 전망이다. 강원남부내륙과 충북북부에는 곳에 따라 5~10mm 소나기가 내리겠다. 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어지는 가운데 낮 최고 기온이 39도까지 올라 무덥겠다. 사진은 따가운 햇볕을 맞으며 이동하고 있는 시민들의 모습. [사진=뉴스핌DB] 아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다. 낮 최고기온은 32~39도로 예상된다. ▲서울 37도 ▲인천 34도 ▲수원 36도 ▲춘천 35도 ▲강릉 34도 ▲청주 37도 ▲대전 37도 ▲전주 36도 ▲광주 39도 ▲대구 39도 ▲부산 35도 ▲울산 35도 ▲제주 34도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '보통' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-03 06:30
사진
정청래, PK경선 승리 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 부산·울산·경남 순회경선에서 김민석 후보에 승리하며 2일 기준 권리당원 누적 득표 1위로 올라섰다. 전날 충청권 경선에서 김 후보에게 근소하게 밀렸던 정 후보는 이날 울산·부산·경남 투표 결과를 더한 누적 집계에서 김 후보를 1211표 차로 앞질렀다. 다만 두 후보 간 누적 득표율 격차는 0.99%p에 불과해 초반 경선부터 치열한 접전 구도가 형성됐다. 민주당 중앙당선거관리위원회는 이날 부울경 합동연설회를 마친 뒤 울산·부산·경남 권리당원 투표 결과를 발표했다. 부울경 투표자수는 총 5만3993명이다. 부울경 투표에서 정 후보는 2만5189표를 얻어 46.65%를 기록했다. 김 후보는 2만3675표, 43.85%로 뒤를 이었다. 송영길 후보는 5129표, 9.50%였다. 정 후보는 울산에서 4054표로 김 후보(4337표)에 뒤졌으나 부산에서 1만345표를 얻어 김 후보(9182표)를 앞섰다. 경남에서도 정 후보는 1만790표를 기록해 김 후보(1만156표)를 눌렀다. 전날 충청권에서는 김 후보가 3만632표, 45.05%로 1위를 차지했다. 정 후보는 3만329표, 44.61%로 303표 차 2위였고, 송 후보는 7027표, 10.34%를 기록했다. [부산=뉴스핌] 김현우 기자 = 송영길·정청래·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 2일 오후 부산 해운대구 백스코 컨벤션홀에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.08.02 khwphoto@newspim.com 충청권과 부울경 결과를 합산하면 정 후보는 5만5518표, 45.51%로 누적 1위에 올랐다. 김 후보는 5만4307표, 44.52%로 2위다. 송 후보는 1만2156표, 9.97%를 기록했다. 정 후보와 김 후보의 누적 격차는 1211표에 불과하다. 전날 충청권에서 김 후보가 근소하게 앞섰지만, 정 후보가 부울경에서 1514표를 더 얻으며 하루 만에 순위를 뒤집은 셈이다. 민주당은 앞으로 남은 지역 순회경선과 대의원·일반 여론조사 결과 등을 반영해 최종 당대표를 선출할 예정이다. oneway@newspim.com 2026-08-02 19:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동