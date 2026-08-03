HLB그룹, 새 그룹 아이덴티티 선포

혁신·연결·확장 가치 담아 조직문화 개편

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB그룹이 새로운 그룹 아이덴티티(GI)를 선포했다고 3일 밝혔다. 'Human Life Better'라는 그룹 철학을 담은 이번 GI는 바이오와 헬스케어, 반도체, 유통 등으로 성장해 온 그룹의 정체성과 방향성을 재정립한 것이다.

서울 강남구 HLB 학동 사옥에서 열린 GI 선포식에는 진양곤 의장과 김태한 바이오 부문 총괄 회장을 비롯한 주요 경영진과 임직원들이 참석했다.

회사에 따르면 새 GI의 핵심 가치는 한계를 뛰어넘는 혁신(Innovation), 서로 다른 역량을 연결해 새로운 가치를 창출하는 연결(Connection), 그리고 그 가치를 더 넓은 세상으로 확장하는 확장(Expansion)이다.

3일 서울 강남구 HLB 학동 사옥에서 열린 HLB그룹 GI 선포식에서 HLB그룹 진양곤 의장, 김태한 바이오 부문 총괄 회장을 비롯한 임직원들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=HLB그룹]

GI 로고의 'H(Human)'는 서로 마주 보고 손을 맞잡은 두 사람의 형상으로 사람과 기술, 기업과 사회를 연결하는 개방성과 포용의 가치를 표현했다. 'L(Life)'은 삶을 지탱하는 기반과 지속적인 성장의 흐름을, 'B(Better)'는 열린 구조를 통해 앞으로 채워 갈 가능성과 끊임없는 혁신을 상징한다. 대표 색으로는 강렬한 에너지와 역동적인 생명력을 나타내는 마그마 컬러를 적용했다.

HLB그룹은 이날 혁신·연결·확장의 가치를 조직문화와 일하는 방식으로 구현하기 위한 'HLB WAY'도 함께 선언했다. HLB WAY는 실패를 두려워하지 않는 도전 정신을 바탕으로 새로운 가능성을 현실로 만들고, 사람과 기술, 계열사와 산업을 연결해 더 큰 가치를 창출하며, 이를 더 넓은 세상으로 확장해 'Human Life Better'를 실현하겠다는 그룹의 철학과 의지를 담고 있다.

김태한 바이오 부문 총괄 회장은 "모든 계열사와 임직원이 하나의 목표를 향해 함께 나아갈 때 HLB그룹은 더욱 강한 기업으로 성장할 수 있을 것"이라며 "HLB그룹은 글로벌 바이오 기업으로 도약하는 중요한 변곡점에 서 있으며, 간암과 담관암 신약을 중심으로 글로벌 시장에서 의미 있는 성과를 창출해 새로운 도약을 이끌어 가겠다"고 말했다.

진양곤 의장은 "HLB그룹의 정체성은 특정한 성과나 순간이 아니라 끊임없이 도전하고 서로를 격려하며 더 나은 미래를 향해 나아가는 여정 속에 있다"며 "오늘 선포하는 GI가 HLB그룹의 새로운 출발점이자 앞으로 우리가 함께 만들어 갈 더 큰 도전과 성장의 상징이 되기를 바란다"고 말했다.

한편 HLB그룹은 새 GI와 HLB WAY를 바탕으로 인사와 조직문화, 리더십과 경영 전반에 공통의 가치와 성장 방식을 정착시켜 모든 계열사가 하나의 방향 아래 함께 성장하는 기반을 마련해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com