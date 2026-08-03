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한은, 13년 만에 금 늘린다…국내산 매입 채널 구축

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  • 한국은행이 3일 국내 금 생산업체·KRX·KSD와 협력해 국내산 금 매입 채널을 구축했다.
  • 지정학적 리스크 상시화와 세계 중앙은행 금 매입 확대에 따라 외환보유액 분산투자 차원에서 금 비중을 늘리기로 했다.
  • 국내산 금은 해외 수출 예정 물량만 협의대량매매 방식으로 매입하며 실물·해외 현물·ETF를 함께 활용해 금 포트폴리오를 운용할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지정학 리스크·중앙은행 금 매입 확대 반영
2분기 금 ETF 첫 편입, 외환 보유 운용 전략 전환

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행이 13년 만에 금 보유 확대에 나섰다. 지정학적 리스크 장기화와 세계 중앙은행들의 금 매입 확대를 반영해 금 비중을 늘리기로 하고 국내에서 생산된 금을 확보할 수 있는 매입 채널도 구축했다.

한국은행은 3일 국내 생산 금 매입을 위해 국내 금 생산업체와 한국거래소(KRX), 한국예탁결제원(KSD) 등과 협력 체계를 구축했다고 밝혔다. 한국거래소의 거래·결제 인프라와 한국예탁결제원의 보관 서비스를 활용해 해외 수출 예정인 국내산 금을 국제 금 시세를 기준으로 매입하는 방식이다.

권민수 한국은행 부총재보(왼쪽 세 번째)가 김용창 한국예탁결제원 투자지원본부장, 구본권 LS MnM 부사장, 한구 한국거래소 부이사장과 국내 생산 금 매입 협력 체계 구축을 위한 업무협약(MOU) 체결 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국은행]

거래는 생산업체가 거래 가능 물량과 희망 시기를 먼저 제시하면 한국은행이 금 운용 계획과 시장 상황 등을 고려해 매입 여부를 결정하는 구조다. 실제 금 매입은 예탁결제원의 보관 인프라 구축 이후 가능하며, 매입 시기와 규모는 아직 정해지지 않았다.

이번 협력체계 구축으로 한국은행의 금 확보 방식에도 변화가 생겼다. 기존 해외 시장 중심의 매입에 더해 국내 생산업체의 해외 수출 예정 물량도 매입 대상에 포함할 수 있게 되면서 금 확보 경로가 확대됐다.

현재 국내에서 금을 생산하는 업체는 LS MnM과 고려아연 두 곳이다. 국내 생산 금의 연간 해외 수출 물량은 약 4~5톤 수준으로, 한국은행은 생산업체의 매입 의뢰가 있을 경우 이 물량을 대상으로 매입 여부를 검토하게 된다.

한국은행이 13년 만에 금 보유 전략을 바꾼 배경에는 국제 금융환경 변화가 있다. 과거에는 금이 이자나 배당을 지급하지 않고 보관 비용도 발생해 외환보유액 운용 측면에서 활용도가 높지 않았다. 그러나 최근 지정학적 리스크가 상시화되고 세계 중앙은행들의 금 매입이 이어지면서 안전자산으로서 금의 역할을 다시 검토하게 됐다는 설명이다.

정희섭 한국은행 외자운용원장은 "예전에는 금이 무수익 자산인 데다 보관 비용도 발생해 적극적으로 편입하지 않았다"며 "최근에는 지정학적 리스크가 상시화되고 중앙은행들의 금 보유 필요성이 커지면서 운용 환경이 달라졌다"고 말했다.

이어 "우리나라의 금 보유 비중이 다른 주요국보다 낮은 점도 함께 고려했다"며 "가격 전망을 보고 투자하는 것이 아니라 외환보유액의 안정성과 분산투자 차원에서 금 비중 확대를 결정했다"고 설명했다.

한국은행은 금 보유 확대의 일환으로 올해 2분기 금 ETF를 소규모로 처음 편입했다. 정 원장은 "실물 금은 아니지만 금 관련 자산에 대한 투자를 시작한 것"이라며 "ETF는 외환보유액 통계상 금 보유량에는 반영되지 않는다"고 말했다.

국내산 금 매입도 국내 산업 지원보다는 외환보유액 운용 수단을 넓히는 데 초점을 맞췄다는 설명이다. 정 원장은 "국내산 금은 여러 금 확보 수단 가운데 하나를 추가한 것"이라며 "국내산 금과 해외 현물시장, ETF 등을 활용해 금 포트폴리오를 운용할 계획"이라고 말했다.

한국은행은 해외 수출 예정 물량만을 대상으로 하고 일반 장내매매 대신 협의대량매매 방식을 활용할 예정이다. 생산업체가 먼저 매입을 의뢰하는 구조인 만큼 국내 금값이 해외보다 높을 경우에는 매입이 이뤄지지 않을 수도 있다.

정 원장은 "생산업체가 먼저 매입을 의뢰하는 구조인 만큼 시장 상황에 따라 실제 거래 여부가 결정될 것"이라며 "국내산 금은 여러 금 확보 수단 가운데 하나로 운용될 것"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com

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