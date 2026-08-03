올리브영, K더마 앞세워 글로벌 고객 잡는다…매출 70%가 외국인

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ올리브영이 '어드밴스드 더마'의 고객 접점을 넓히며 K더마 시장 확장에 속도를 내고 있다.

'올리브영N 성수'에서 진행 중인 '어드밴스드 더마' 팝업. [사진= CJ올리브영]

올리브영은 어드밴스드 더마 카테고리를 론칭한 지 4개월 만에 전용 매대를 전국 650개 매장으로 확대하고 체험형 콘텐츠를 강화했다고 3일 밝혔다. 어드밴스드 더마는 올리브영이 국내 제약사들과 함께 개발한 일상 밀착형 고기능 스킨케어 카테고리로, 지난 3월 말 론칭됐다.

6월 매출은 론칭 직후인 4월 대비 260% 이상 증가했으며, 매출의 약 70%를 외국인이 차지했다. '뷰티 맨션 성수'에 도입한 특화 체험 서비스 '어드밴스드 더마 뷰티 컨설팅'은 이용객의 80% 이상이 외국인일 만큼 호응을 얻고 있다.

올리브영은 글로벌 관광상권 매장을 중심으로 직원 교육을 진행해 맞춤형 피부 컨설팅을 제공하고 있으며, '센트럴 명동 타운' 개점과 동시에 어드밴스드 더마 전용 매대를 도입한 데 이어 운영 매장을 넓혀왔다.

오는 9월 30일까지 '올리브영N 성수'에서는 동국제약, 동아제약, 리쥬덱스 등 대표 브랜드 제품 16종을 체험할 수 있는 팝업스토어도 운영한다. 글로벌몰에서도 관련 상품 기획전을 통해 외국인 고객과의 접점을 넓히고 있다.

올리브영 관계자는 "어드밴스드 더마는 소비자가 안전하게 누릴 수 있는 고기능 데일리 스킨케어의 새로운 표준"이라며 "앞으로도 K뷰티 성장을 위한 다양한 시도를 이어가겠다"고 말했다.

fineview@newspim.com