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안규백 국방장관, 전군 주요지휘관 긴급 소집… 작전기강·대비태세 재점검

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  • 안규백 국방부 장관은 3일 전군 지휘관 회의를 열어 대비태세와 작전기강 확립을 강조했다.
  • 최근 '빈총 경계' 사건과 미군 무인기 운용 관련 보고·대응 허점 등 취약 요인을 진단하고 보완 대책을 논의했다.
  • 합동 특별 기강점검 TF를 구성해 전군 작전기강·보고체계를 집중 점검하고 실전적 훈련으로 신뢰받는 강군을 만들겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

安장관, 합참 지휘실서 '확고한 대비태세·엄정한 작전기강' 회의 주관
감시·경계·훈련 강화로 작전기강 보완… 지휘관 중심 인명사고 예방
합동 특별 기강점검 TF 구성… UFS 연습 등 전군 작전기강 집중 점검

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관은 3일 합동참모본부 작전지휘실에서 '확고한 대비태세 확립과 엄정한 작전기강'을 주제로 긴급 전군 주요지휘관 회의를 주관했다.

이번 전군 주요지휘관회의는 최근 1군단에서 발생한 이른바 '빈총 경계' 사건과 미군 무인기 운용 관련 상황에서 우리 군의 보고·대응 과정에 허점이 드러난 것이 직접적인 계기가 된 것으로 알려졌다.

두 사건 모두 감시·경계 태세와 실전적 대비태세, 한미 연합운용 측면에서 군의 기본과 원칙이 제대로 작동하지 않았다는 지적을 받았다. 국방부는 이러한 작전기강과 보고체계 미흡 논란을 해소하기 위해 전군 지휘부를 긴급 소집해 취약 요인을 진단하고 대책을 마련하는 차원에서 이번 회의를 개최한 것으로 전해졌다.

3일 오후 서울 용산구 합참 작전지휘실에서 열린 '작전기강 확립 주요지휘관회의'에서 안규백 국방부 장관이 최근 '빈총 경계' 논란과 미군 무인기 운용 관련 보고체계 허점 등을 거론하며 확고한 대비태세와 엄정한 작전기강 확립을 당부하는 모두발언을 하고 있다. [사진=국방부] 2026.08.03 gomsi@newspim.com

회의에는 합참의장, 각군 참모총장, 작전사령관, 국직·합동부대장 등이 참석해 최근 적 활동과 우리 군의 작전기강 및 군사대비태세 관련 취약 요인을 진단하고 개선 방안과 재발 방지 대책을 논의했다.

참석 지휘관들은 이번에 식별된 작전기강 및 군사대비태세 취약 요인을 보강하기 위해 현장 지휘활동을 강화해 작전기강과 정신적 대비태세를 확립하기로 했다.

감시·경계작전의 완전성을 높이고, 보다 실질적인 훈련으로 작전요원의 대응 능력을 향상시켜 우리 군에 대한 국민의 신뢰와 지지를 회복해 나가겠다는 입장을 밝혔다. 아울러 계속되는 폭염 등 악천후에 대비한 군의 재난 대비태세를 점검하고, 지휘관을 중심으로 인명사고 예방 활동을 강화하기로 했다.

안 장관은 현장에 참석한 지휘관 및 주요 직위자들에게 국방부 감사관 주도로 합동 특별 기강점검 TF를 구성해 1군단을 비롯한 전군을 대상으로 UFS 연습 종료 전까지 작전기강과 보고체계를 집중 점검할 것을 지시했다.

안 장관은 "부대 운영의 중심은 기본과 원칙에 입각한 현행작전과 실전적 교육훈련"이라며 "이를 통해 국민이 신뢰하고 적이 두려워하는, 어떠한 위협 앞에서도 무너지지 않는 강군으로 우뚝 서야 한다"고 강조했다.

gomsi@newspim.com

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