[베트남 증시] 외국인 '1조 동' 통 큰 매수… VN지수, 1.56% ↑

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VN지수(호찌민증권거래소) 1,762.84(+27.06, +1.56%)

HNX지수(하노이증권거래소) 279.28(+8.03, +2.96%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 3일 베트남 증시는 상승했다. 유동성이 증가했고, 외국인도 대규모 순매수에 나섰다.

호찌민 VN지수는 1.56% 상승한 1,762.84포인트, 하노이 HNX지수는 2.96% 오른 279.28포인트로 거래를 마쳤다.



베트남 플러스에 따르면, 호찌민 거래소 거래액은 16조 4,000억 동(약 8,938억 원) 이상, 하노이 거래소 거래액은 8,220억 동 이상을 기록했다.

외국인 투자자들은 하노이 거래소에서 189억 3,000만 동 이상의 순매도에 나섰지만 호찌민 거래소에서 FPT(FPT Corporation)와 HPG(Hoa Phat Group), VCB(Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam), MBB(Military Commercial Joint Stock Bank) 등을 중심으로 1조 570억 동의 순매수를 나타내며 긍정적인 흐름을 보였다.

지수가 3거래일 연속 상승세를 이어가고 외국인이 매수세로 돌아선 것은 투자 심리 개선을 시사한다고 매체는 분석했다.

Z뉴스는 베트남 증시가 최근 조정 중의 손실분을 대부분 만회했다고 짚었다. 급격한 조정 이후 저가 매수세와 신규 투자 수요가 동시에 증가하면서, 특히 소재·기술·소비재·부동산·금융 부문의 매수세가 두드러졌다고 전했다.

이어 안정적인 현금 흐름은 투자자들이 상당한 변동성 이후에도 여전히 시장 참여 의지를 보이고 있음을 시사하며, 지속적인 회복세에 대한 기대감을 강화한다고 평가했다.

최근 조정장에서 강한 매도 압력을 받았던 종목들이 눈에 띄는 회복세를 보였다. FPT가 최고가를 경신한 것 외에 PNJ(Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company), FRT(FPT Retail JSC), TCH(Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company), HVN(Vietnam Airlines Joint Stock Company) 모두 상한가를 기록했고, PLX(Petrolimex)와 DIG(Development Investment Construction Joint Stock Corporation) 등도 4% 이상 급등했다.

업종별로 보면, FPT와 CMG(CMC Corporation)의 강세에 힘입어 정보기술(IT) 부문이 주요 부문 중 가장 높은 상승률을 기록했고, 미디어 서비스와 유틸리티가 그 뒤를 이었다.

반면, 필수 소비재 부문은 이날 거래에서 유일하게 하락세를 보였다.

[그래픽=비엣 스톡 파이낸스 캡처] 베트남 증시 호찌민 VN지수 3일 추이

hongwoori84@newspim.com