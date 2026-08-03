대구시 '민선9기' 시정 슬로건 담은 공식 디자인 나왔다

간결한 서체·우상향 심볼...'성장하는 대구' 형상화

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 민선9기 대구광역시의 시정 슬로건을 담은 공식 디자인이 나왔다.

대구시는 민선9기 출범과 함께 마련한 시정슬로건 '변화와 성장, 더 나은 내일'의 공식 디자인을 확정하고 시정 전반에 순차적으로 적용해 나가기로 했다고 3일 밝혔다.

민선9기 대구광역시의 시정슬로건 디자인 기본형(심볼형) 이미지.[사진=대구시]2026.08.03 nulcheon@newspim.com

이번에 확정된 슬로건에는 변화가 도시 경쟁력과 경제, 일자리, 시민의 삶을 바꾸는 성장으로 이어지고 궁극적으로 '더 나은 대구의 내일'을 만들어가겠다는 시정 철학이 담겼다.

대구시는 말보다 성과로 답하는 시정을 통해 시민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 대구를 만들겠다는 각오다. 이에따라 시정슬로건을 담은 공식 디자인은 시민들이 쉽고 분명하게 체감할 수 있도록 서체와 색채, 상징기호 등으로 구현했다.

서체는 장식을 배제하고 안정감과 추진력을 동시에 느낄 수 있도록 간결하게 디자인해 정책 메시지가 명확하게 전달되도록 했다. 다양한 매체에서도 높은 가독성과 통일성이 유지되도록 해 시민과의 신뢰를 바탕으로 흔들림 없이 정책을 추진하겠다는 실용 행정의 가치를 담았다.

서체 획과 심볼은 우상향 형태로 구성해 앞으로 뻗어나가는 흐름을 형상화했다. 이는 변화와 성장을 통해 대구의 경제와 도시경쟁력을 끊임없이 높여가겠다는 비전을 시각적으로 구조화한 것이다.

또 심볼이 포함된 '기본형'에는 신뢰감 있는 색을 바탕으로 열정적인 색상이 우상향으로 더해지는 그러데이션을 적용해 변화가 도시 전반으로 확산되고 시민의 삶으로 이어지는 모습을 상징적으로 담아냈다.

민선9기 대구시 시정슬로건 디자인 간소형(텍스트형) 이미지.[사진=대구시] 2026.08.03 nulcheon@newspim.com

문구로 구성된 '간소형'에는 심볼 없이도 슬로건의 흐름이 온전히 전달되도록 '변화와 성장'에는 열정적인 색을, '더 나은 내일'에는 신뢰감 있는 색을 담아 문구 자체만으로 슬로건의 의미가 살아나도록 했다.

특히 슬로건 상단에 배치된 상징기호(★)는 변화와 성장을 통해 나아가는 '도약의 출발점'이자 도약이 빚어낼 '성과가 빛나는 도착점'을 의미한다고 시는 설명했다.

대구시는 이번에 확정된 시정슬로건 디자인을 시 홈페이지, 공공현수막, 공직자 명함, 각종 공문서 등 시정 전 분야에 걸쳐 순차적으로 적용해 나갈 계획이다.

추경호 시장은 "이번 슬로건 디자인은 단순한 상징물이 아니라 '변화와 성장, 더 나은 내일'을 향한 민선9기의 시정 철학을 시민들께 알기 쉽게 전달하기 위한 것"이라며 "▲미래를 여는 경제 대개조 ▲누구나 누리는 문화행복 ▲일상을 바꾸는 공간 대전환 ▲모두를 지키는 안전복지 ▲시민과 함께하는 공감시정 등 5대 시정 목표를 속도감 있게 실행해 시민이 체감하는 변화와 성장을 만들어 가겠다"고 말했다.

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